Kemalpaşa’da Yangın Kontrol Altına Alındı

Yangının Çıkış Noktası ve Sebepleri

Kemalpaşa ilçesindeki ağaçlık ve otluk alanda saat 10.30 sıralarında bir yangın baş gösterdi. Yangın, İzmir-Ankara kara yolu üzerinde Bağyurdu Mahallesi yakınlarında meydana geldi. İlk değerlendirmelere göre bu yangında yaklaşık 30 dekar alan zarar gördü. İhbarın yapılmasıyla birlikte, Turgutlu İtfaiye Amirliği’ne bağlı ekipler hızla olay yerine yönlendirildi.

Alevlere Müdahale ve Takviye Ekipler

Alevlerin rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayılması sebebiyle İzmir’den itfaiye takviyesi istendi. Arazinin engebeli yapısı nedeniyle, Orman İşletme Müdürlüğü’ne bağlı ekipler de yangına müdahale etmek üzere bölgeye sevk edildi. Yangın, yakındaki bir akaryakıt istasyonunu tehdit ettiği için itfaiye ekipleri, alevlerin istasyona ulaşmaması için büyük bir çaba gösterdi.

Söndürme Çalışmaları ve Sonuç

Söndürme çalışmaları sırasında, akaryakıt istasyonunda ve çevresindeki diğer iş yerlerinde bulunan kişiler panik yaşadı. İtfaiye ekiplerinin 1,5 saat süren çabası sonucunda, alevler akaryakıt istasyonu ve çevresindeki iş yerlerine sıçramadan kontrol altına alındı. Yangının ardından bölgede yaklaşık 30 dekar alanın zarar gördüğü bildirildi.