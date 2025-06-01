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Kemalpaşa’da Yürüyüşte Sakatlanan D.T. Hastaneye Kaldırıldı

YÜRÜYÜŞ SIRASINDA SAKATLANMA OLAYI

İzmir’in Kemalpaşa ilçesinde yürüyüş sırasında sakatlanan bir kişi, AFAD ekiplerinin yardımını alarak hastaneye kaldırıldı. Ovacık Mahallesi Efeler Yolu mevkisinde yürüyüş yapan D.T, bacağından sakatlandı. Bu durum üzerine D.T’nin yanındaki arkadaşları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

AFAD EKİPLERİNİN MÜDAHALESİ

Bölgeye hızlı bir şekilde yönlendirilen AFAD ekipleri, D.T’yi bulunduğu yerden kurtardı. Yaralı kişi, acil sağlık ekiplerine teslim edilerek Kemalpaşa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Bu olay, yerel sağlık ekiplerinin etkin müdahale yeteneğini bir kez daha gözler önüne serdi.

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