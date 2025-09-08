Haberler

Kemalpaşa’nın Kurtuluşu İçin Tören Düzenlendi

103. YIL DÖNÜMÜNE ÖZEL TÖREN

İzmir’in Kemalpaşa ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yılı törenle kutlandı. Tören, Atatürk Anıtı Meydanı’nda gerçekleşti ve çelenk sunumunun ardından saygı duruşu yapıldı. İstiklal Marşı’nın okunmasıyla etkinlik başladı.

ATATÜRK’ÜN MÜCADELESİ ANLATILDI

Kemalpaşa Kaymakamı Musa Sarı, törende yaptığı konuşmada, Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün İzmir’in düşman işgalinden kurtuluşundan bir gün önce ilçede konakladığını vurguladı. Sarı, Atatürk’ün yürüttüğü mücadelenin önemini anlattı. Etkinliğin sonunda, günün anlamına yönelik bir şiir okundu.

İstanbul’da Gerginlik Devam Ediyor

CHP İstanbul İl Kongresi'nin iptali sonrası atanan Gürsel Tekin, partililerle gergin anlar yaşadı. Bir kadın üye, olaylar nedeniyle tepki gösterdi. Tekin ise sorumluluğu reddetti.
CHP İstanbul’la Geçici Heyet Görevlendirildi

CHP'ye kayyum atanıp atanmadığı, son günlerde halk arasında sıcak tartışmalara neden oldu. Özellikle Gürsel Tekin'in durumu, bu konudaki merakları artırıyor.

