Kemalpaşa’nın Kurtuluşu İçin Tören Düzenlendi

103. YIL DÖNÜMÜNE ÖZEL TÖREN

İzmir’in Kemalpaşa ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yılı törenle kutlandı. Tören, Atatürk Anıtı Meydanı’nda gerçekleşti ve çelenk sunumunun ardından saygı duruşu yapıldı. İstiklal Marşı’nın okunmasıyla etkinlik başladı.

ATATÜRK’ÜN MÜCADELESİ ANLATILDI

Kemalpaşa Kaymakamı Musa Sarı, törende yaptığı konuşmada, Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün İzmir’in düşman işgalinden kurtuluşundan bir gün önce ilçede konakladığını vurguladı. Sarı, Atatürk’ün yürüttüğü mücadelenin önemini anlattı. Etkinliğin sonunda, günün anlamına yönelik bir şiir okundu.