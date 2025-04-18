Kemalpaşa’ya Gülşen Operasyonu! 5 Gözaltı

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kemalpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı, geçen yıl Kasım ayında, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için düzenlenen fakat Ankara’daki terör saldırısı nedeniyle iptal edilen Gülşen konseri ile ilgili olarak gelen ihbar üzerine bir soruşturma süreci başlattı.

DELİLLER TOPLANDI VE OPERASYON GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Soruşturma kapsamında yaklaşık 5 ay süren çalışmalar sonucunda elde edilen deliller doğrultusunda operasyon için gerekli hazırlıklar yapıldı. “İştirak halinde hileli yollarla kamu kurumunu zarara uğratarak haksız kazanç sağladıkları” iddia edilen şüphelilere yönelik yapılan operasyonda, Kemalpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 5 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan kişiler arasında, Belediye Başkan Yardımcısı A.B., görevden uzaklaştırılan eski Kültür ve Sosyal İşler Müdürü H.B., belediye personelleri S.K. ve B.B. ile organizasyon şirketi yetkilisi S.P. yer alıyor. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.