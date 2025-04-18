Gündem

Kemalpaşa’ya Gülşen Operasyonu! 5 Gözaltı

kemalpasa-ya-gulsen-operasyonu-5-gozalti

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kemalpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı, geçen yıl Kasım ayında, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için düzenlenen fakat Ankara’daki terör saldırısı nedeniyle iptal edilen Gülşen konseri ile ilgili olarak gelen ihbar üzerine bir soruşturma süreci başlattı.

DELİLLER TOPLANDI VE OPERASYON GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Soruşturma kapsamında yaklaşık 5 ay süren çalışmalar sonucunda elde edilen deliller doğrultusunda operasyon için gerekli hazırlıklar yapıldı. “İştirak halinde hileli yollarla kamu kurumunu zarara uğratarak haksız kazanç sağladıkları” iddia edilen şüphelilere yönelik yapılan operasyonda, Kemalpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 5 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan kişiler arasında, Belediye Başkan Yardımcısı A.B., görevden uzaklaştırılan eski Kültür ve Sosyal İşler Müdürü H.B., belediye personelleri S.K. ve B.B. ile organizasyon şirketi yetkilisi S.P. yer alıyor. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

ÖNEMLİ

Gündem

“Yüzlerce Kişiyi Dolandırarak Yurt Dışına Kaçtı”

Adana'daki Bellapais Güzellik Merkezi'nin sahibi, dolandırıcılık iddialarıyla yurt dışına kaçtı. 500 milyon TL'yi aşan zarara sebep olan Çekinmez, özür mesajı gönderdi. Mağdurlar hukuk mücadelesine başladı.
Gündem

Osimhen Veda Etmedi, Sezon Sonunu Bekliyorum!

Victor Osimhen'in veda niteliğindeki açıklamaları, taraftarlar arasında heyecan yarattı ve geleceği hakkında merak uyandırdı. Yıldız futbolcunun sözleri tartışma konusu oldu.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.