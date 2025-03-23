Kemankeş 1 Testlerini Başarıyla Tamamladı

TEST SÜREÇLERİ BAŞARIYLA DEVAM EDİYOR

Baykar tarafından milli ve özgün bir şekilde geliştirilmiş olan KEMANKEŞ 1 Yapay Zeka Tabanlı Mini Seyir Füzesi’nin test süreçleri ilerliyor. Bu çerçevede, KEMANKEŞ 1 Azami Uçuş ve Dalış Testi’ni başarıyla tamamladı. Baykar, yüksek teknoloji insansız sistemler geliştirme konusundaki çabalarını sürdürüyor ve iki adet KEMANKEŞ 1, aynı test sürecini başarıyla geçiyor. Edirne’nin Keşan ilçesinde bulunan Baykar Uçuş Eğitim ve Test Merkezi’nden havalanan Bayraktar TB2 SİHA, belirlenen noktalar üzerinde uçarak KEMANKEŞ 1’i test etti.

HİÇ GÖRÜLMEDİĞİ KADAR ETKİLİ TESTLER

Bayraktar TB2’den ayrılan mini seyir füzeleri, 100 kilometreden fazla mesafede havada süzülerek Azami Uçuş ve Dalış Testi’ni tamamladı. Ardından paraşüt ile güvenli bir iniş gerçekleştirdi. KEMANKEŞ 1, ilk kez TEKNOFEST 2023 etkinliğinde halkla buluştu ve bu etkinlikte tanıtımını yaptı. Füzeyle ilgili olarak, “adını attığı okla en zorlu şartta dahi hedefi tam isabetle vuran tarihimizdeki okçulardan alıyor.”

ENTEGRE OLMA POTANSİYELİ YÜKSEK

KEMANKEŞ 1, Baykar’ın milli ve özgün ürünleri olan Bayraktar AKINCI TİHA, Bayraktar TB2 SİHA ve Bayraktar TB3 SİHA ile entegre bir şekilde görev yapma kapasitesine sahip. Yaklaşık bir saat havada kalabilen bu mini akıllı seyir füzesi, jet motoru sayesinde ani hareket kabiliyetine sahip. 200+ kilometre görev menziline ulaşabilen KEMANKEŞ 1, yapay zeka destekli optik güdüm sistemi ile hedeflerini tanıyarak zorlu hava koşullarında dahi etkisini artırabiliyor.

MUHAREBE ALANINDA DEĞİŞİM YARATACAK

Yapay zeka destekli oto pilot sistemi, otonom uçuş yaparak stratejik hedefleri hassas bir biçimde etkisiz hale getiriyor. Gece ve gündüz kullanılabilme kapasitesi olan KEMANKEŞ 1, anti-jamming teknolojisi ile elektronik karışıklıklardan etkilenmeden görev yapabiliyor. Ayrıca, bağlı olduğu platform ile sürekli haberleşerek elde ettiği verileri yer kontrol istasyonuna gönderiyor.

İHRACAT BAŞARILARI DEVAM EDİYOR

Baykar, 2003’teki İHA Ar-Ge sürecinden beri projelerini öz kaynakları ile yürütüyor. Tüm gelirlerinin yüzde 83’ü ihracattan elde edilmiş durumda. 2023 yılı itibarıyla 1.8 milyar dolarlık ihracat gerçekleştiren Baykar, Türkiye’deki tüm sektörlerde en fazla ihracat yapan ilk 10 firma arasında yer alıyor. 2024 yılında da başarılarını sürdüren Baykar, gelirlerinin yüzde 90’ını ihracattan elde ederek tekrar 1.8 milyar dolarlık ihracat yaptı.

36 ÜLKE İLE İHRACAT ANLAŞMALARI YAPILDI

Dünya genelinde en büyük insansız hava aracı üreticisi olan Baykar, Bayraktar TB2 SİHA için 34 ülke ve Bayraktar AKINCI TİHA için 11 ülke ile toplamda 36 ülkeye ihracat anlaşması imzaladı. 2021, 2022 ve 2023 yıllarında savunma ve havacılık sektöründe ihracat lideri olan Baykar, önümüzdeki dönemde de bu başarıyı koruyarak Türkiye’yi küresel SİHA ihracat pazarında lider konuma taşımayı hedefliyor.