Kemer’de 90’ıncı yuva açıldı

ÇIYRALIDAKİ YAVRU CARETTA CARETTALAR DENİZLE BULUŞUYOR

Antalya’nın Kemer ilçesindeki Çıralı sahilinde bu sezon 124 yuvanın tespit edildiği bildiriliyor. Şu ana kadar açılan 89 yuvadan 3 bin 167 caretta caretta yavrusu denizle buluştu. 90’ıncı yuvanın da açılışı yapılan sahilde, 25 yıldır koruma ve izleme çalışmaları gerçekleştiren gönüllülere teşekkür belgeleri ve plaketler takdim edildi. Caretta caretta türü deniz kaplumbağaları, Türkiye’de önemli üreme alanlarından biri olan Çıralı sahilinde, Dünya Doğayı Koruma Birliği’nin kırmızı listesinde nesli tükenme tehlikesi altında bulunan türler arasında yer alıyor. Yuvadan kendi imkanlarıyla çıkamayan yavrular gönüllülerin desteğiyle denize ulaştırıldı.

GÖNÜLLÜLERİN BAŞARILI ÇALIŞMALARI

Çıralı’da 89 yuvada toplamda 7 bin 238 yumurta tespit edilmiştir ve bu yumurtalardan 3 bin 167 canlı yavru denize ulaşmayı başarmıştır. Bugün, Çıralı’da yerel gönüllüler tarafından kurulan, deniz kaplumbağalarını koruma ve izleme çalışmalarını Doğa Koruma ve Milli Parklar ile ortaklaşa sürdüren Ulupınar Çevre Koruma Geliştirme ve İşletme Kooperatifi’nin de kuruluşunun 25 yılı kutlandı. Kemer Kaymakamı Ahmet Solmaz, kooperatifin kurucu başkanı Bayram Kütle ile gönüllülere teşekkür belgeleri ve plaketler vererek, 25 yıllık çalışmalarından dolayı hepsine teşekkür etti.

YAVRULARIN YÜKSEK SAYILARA ULAŞMASI İÇİN ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

Kaymakam Ahmet Solmaz, Çıralı’daki yuvalardan çıkan yavru sayısının yükseltilmesi için resmi kurumlar ve gönüllülerin büyük bir özveri ile çalıştığını ifade ediyor. “Bu yıl 124 yuvamız var. Süreç mayıs ayında başlıyor ve eylül ayı sonuna kadar devam ediyor. Anne kaplumbağalar yumurta bırakmak için doğdukları yere geliyor. Bu bağlamda, doğal yuvalama alanlarını koruma çabasındayız. 25 yıl önce kurulan kooperatifimizin yıl dönümünü de kutluyoruz” diye belirtiyor.

KOOPERATİF BAŞKANI YILIN VERİMLİ GEÇTİĞİNİ VURGULADI

Ulupınar Çevre Koruma Geliştirme ve İşletme Kooperatifi Başkanı Habib Altınkaya, bu sezonun başarılı geçtiğini vurguladı. Bu yıl 124 yuvanın bulunduğunu, 7 bin 200 civarında yumurta olduğunu ve bunlardan 3 bin 167’sinin denize gittiğini söyledi. “Bu yıl geçen yıla göre canlı yavru sayısında önemli bir artış var. Sahilde yerel halk ve turistler ile birlikte bu canlıları korumak için bütün gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz. Çıralı’daki insanlar caretta carettayı benimseyerek, tatilciler de bu anı görebilmek için tatil planlarını buna göre yapıyor” diye ekledi. Ayrıca, sahildeki diğer 34 yuva için koruma çalışmalarının sezon sonuna kadar süreceği bildiriliyor.