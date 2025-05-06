Kemer’de Hıdırellez Dalışı yapıldı

ETKİNLİK KAPSAMINDA DÜZENLENEN DALDIŞ ETKİNLİĞİ

Antalya’nın Kemer ilçesinde gerçekleştirilen Hıdırellez dalışında, protokol üyeleri ve yerli-yabancı turistler, dileklerini taşların üzerine yazarak suya batırılan yapay amforaların içine attı. Etkinliğe katılan Alman çiftin dileği, evliliğe yönelik oldu. Kemer’de kaymakamlık liderliğinde oluşturulan, belediye ve sivil toplum kuruluşlarının da yer aldığı Kemer Turizm Komitesi, mayıs ayını ‘dalış ayı’ olarak belirledi. ‘Dive in May’ adıyla başlatılan dalış ayı kapsamında, baharın gelişine ve dileklerin dilendiği Hıdırellez dolayısıyla bir dalış etkinliği düzenlendi.

HIDIRELLEZ DALDIŞI ETKİNLİĞİNE YOĞUN İLGİ

‘Hıdırellez Dalışı’ adı verilen etkinliğe Kaymakam Ahmet Solmaz, İlçe Emniyet Müdürü Furkan Gediktaş, İlçe Sahil Güvenlik Komutanı Soner Tuna ve Kemer Belediyesi Meclis Üyesi Cansın Efir gibi çeşitli protokol üyeleri ile turistler katıldı. Kocaburun mevkisinde yer alan ‘Dilek Koyu’nda su altına yapay amforalar batırıldı. Etkinlikte denizden toplanan taşlara yazılan niyet ve dilekler, 4 metre derinlikteki bu amforalara eğitmenler eşliğinde atıldı. Su altı fotoğraf sanatçısı Adnan Büyük tarafından ölümsüzleştirilen bu etkinlik, katılan yerli ve yabancı turistler için unutulmaz anılar arasında yer aldı. Ayrıca, Sahil Güvenlik Komutanlığı botunun etkinlikte güvenlik önlemi aldığı ve hazır bulunduğu belirtildi. Etkinlik yaklaşık iki saat sürdü.

DİLEKLERİ MAVİ SULAR ALTINDA SAKLANIYOR

Kaymakam Ahmet Solmaz, “Bugün ‘Dive in May’ sloganıyla düzenlediğimiz bu etkinlik, Hıdırellez Dalışı. Geçmişte, batıklardaki amforaların hikayeleri okunmaktaydı. Bizler de Kemer’de dileklerini dileyen tüm misafirlerimizin anılarını mavi suların derinliklerinde saklayacağımızı belirtiyoruz. Buradaki misafirlerimizin bu dalışlarla asıl amaçları anı biriktirerek bu bölgeden ayrılmaları; güzellikleri ve dileklerini anı olarak kaydetmeleri” dedi.

Kemer ve Yöresi Tanıtım Vakfı (KETAV) Başkanı Volkan Yorulmaz ise, “Baharın gelişini ve Hıdırellez’i kutlamak için ‘Bir bahar dalışı yapalım’ dedik. Niyetlerimizi küçük taşlara yazıp, bu ritüeli her yıl tekrar etmek istiyoruz” şeklinde konuştu. Kemer’deki dalış turizminin önemine dikkat çeken Yorulmaz, “Yıllık yaklaşık 100 bin dalış yapan misafirimiz var. Bu sayıları artırmamız gerekiyor. Çok iyi dalış okullarımız var. Dalış turizmi birçok destinasyonda ön plana çıkıyor ve bunu daha da geliştirmek için çalışmalar yapılıyor” ifadelerini kullandı.

DALIŞLA HAYALİNİ GERÇEKLEŞTİRMEK İSTEYENLERE TAVSİYELER

31 yaşındaki Alman Helen Blase, taşın üzerine ‘marriage-evlenmek’ yazarak dalışla su altındaki amforaya bıraktı. Blase, “Hayatımda ilk defa dalış yapıyorum, çok güzel bir deneyim beni bekliyor. Antalya’da hava harika. Eğlenceli bir gün. Dileğimi yazacağım ve umarım gerçekleşir. Belki de benimle evlenir” dedi. Aynı yaştaki erkek arkadaşı Claus Von Ochsenstein ise, “Benim de bir dileğim var. Taş üzerine yazıyorum ve bunu amforaya atacağım. Birisinin bu isteğime ‘evet’ demesini istiyorum. Yakında bu soruyu kendisine soracağım” diyerek heyecanını paylaştı.