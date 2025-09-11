Kemer’de Kaza, İki Yaralı, Bir Ölüm

KAZADA YARALANAN MOTOSEKLET SÜRÜCÜSÜ

Antalya’nın Kemer ilçesinde meydana gelen kazada B.Y. (25), kullandığı cip ile motosiklete çarptı. Kaza esnasında motosiklet sürücüsü hafif yaralanırken, 51 yaşındaki Mehmet Erzik hastaneye kaldırılmasına rağmen kurtarılamadı. Kaza, saat 02.30 sıralarında Deniz Caddesi’nde gerçekleşti.

KAZA ANINDA OLAYIN SEYRİ

Olay, B.Y.’nin yönettiği 07 TCK 59 plakalı cipin, karşı yönden gelen Ferhat Işıkgöz’ün (23) kullandığı motosikletle çarpışmasıyla başladı. Kazanın ardından Işıkgöz yaralanırken, cip sürücüsü B.Y. durmadan yoluna devam etti. Takip eden süre zarfında, B.Y. kullandığı ciple yaklaşık 300 metre ileride pazar tezgahı açmaya çalışan Mehmet Erzik’e çarptı. Çarpmanın etkisiyle cip pazar tezgahına çarparak durdu. Olayın ardından, kaza yerine sağlık ekipleri gönderildi.

ALKOL TESTİ YAPILDI

Yaralılar, Kemer Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Burada tedaviye alınan Mehmet Erzik, ne yazık ki kurtarılamadı. Kazanın ardından Kemer İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, cip sürücüsü B.Y.’yi gözaltına alarak polis merkezine götürdü. B.Y.’nin trafik ekipleri ve hastanede alkol testi yapılmasını reddettiği, bu nedenle kan testi yapıldığı belirtildi. Yapılan açıklamalarda, B.Y.’nin eğlence merkezinde alkol aldığını ve polis aracını gördüğünde panikleyerek olay yerinden kaçmaya çalıştığını aktardığı öğrenildi. Olayla ilgili B.Y.’nin arkadaşının da ifadesine başvuruldu. Kazanın güvenlik kameraları tarafından kaydedildiği bildirildi.