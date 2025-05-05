Kemer’de Motosiklet Yarışını Uysal Kazandı

ANTALYA’DA HEYECAN DOLU YARIŞ

Antalya’nın Kemer ilçesinde düzenlenen “Sky Adventure” motosiklet yarışında birinciliği elde eden isim Bayram Uysal oldu. Organizasyon şirketinden yapılan bilgilere göre, Kemer Enduro Motosiklet Spor Kulübü tarafından gerçekleştirilen bu yılki yarışta toplamda 87 sporcu mücadele etti. Etkinlik, Batı Toros Dağları’nda iki gün boyunca devam etti ve Bayram Uysal, 2.17.02’lik derecesi ile birinciliği kazandı. Hilmi Şahin, 2.26.31 derecesi ile ikinci sırada yer alırken, Erkan Demir ise 2.29.13 ile üçüncü olarak yarışmayı tamamladı.

KUPA TÖRENİ DÜZENLENDİ

Kategorilerinde dereceye giren sporculara ödülleri, Kemer Kındıl Çeşme Plajı’nda düzenlenen törenle verildi. Kemer Enduro Motosiklet Spor Kulübü Başkanı Semih Özdemir, etkinlik hakkında yaptığı açıklamada, “macera motosikleti” kategorisinde yeni bir organizasyonu motosiklet camiasına kazandırdıklarını ifade etti. Özdemir, etkinliğin uluslararası ölçekte gelişimini desteklemek için yeni çalışmalar gerçekleştireceklerini belirtti.

Özdemir, “Bu branşta ülkemizin ilk ve tek etkinliği olan Sky Adventure yarışlarında yurt dışı ve yurt içinden gelen sporcularımız iki gün boyunca Batı Toros Dağları’nda benzersiz iki sürüş günü yaşadı ve kıyasıya mücadele etti. Antalya’nın spor turizmindeki hızlı yükselişine katkı sağlayacağına inandığımız etkinliğimizle, bölgenin spor turizmi potansiyelini motor sporları dünyasına en güzel şekliyle tanıttık. Önümüzdeki yıllarda dünya şampiyonasına dönüşecek bu branşın ilk tohumlarını ülkemizde atmış olmanın gururunu yaşıyoruz.” şeklinde konuştu.