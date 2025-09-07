Haberler

Kemer’de Orman Yangını Çıktı

Antalya’nın Kemer ilçesinde orman yangını meydana geldi. Ekipler alevlere hem karadan hem de havadan müdahale ediyor. Yangın, Kemer ilçesi Kiriş Mahallesi’ndeki ormanda öğle saatlerinde patlak verdi. İhbar üzerine bölgeye acil durum ekipleri sevk edildi.

Yangına müdahale için 2 helikopter, 1 uçak, 8 arazöz, 3 su ikmal aracı ve 2 ilk müdahale aracı ile çok sayıda yangın işçisi bölgeye yönlendirildi. Ekiplerin yangını kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürdüğü bildiriliyor.

Kemer'de çıkan orman yangınına, Antalya'nın orman ekipleri havadan ve karadan yoğun müdahalede bulunuyor. Helikopterler ve arazözler yangını kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor.
Esenyurt’ta Motosiklet Hırsızlığı Olayı Gerçekleşti

Esenyurt'ta sabah saatlerinde park halindeki motosiklet, gözcülük yapan iki kişi tarafından çalındı. Olay, güvenlik kameralarına yansıdı ve motosiklet sahibi polise başvurdu.

