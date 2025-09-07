Kemer’de Orman Yangını Çıktı

ANTALYA’DA ORMAN YANGINI ÇIKTI

Antalya’nın Kemer ilçesinde orman yangını meydana geldi. Ekipler alevlere hem karadan hem de havadan müdahale ediyor. Yangın, Kemer ilçesi Kiriş Mahallesi’ndeki ormanda öğle saatlerinde patlak verdi. İhbar üzerine bölgeye acil durum ekipleri sevk edildi.

MÜDAHALE İÇİN SEVK EDİLEN ARAÇLAR

Yangına müdahale için 2 helikopter, 1 uçak, 8 arazöz, 3 su ikmal aracı ve 2 ilk müdahale aracı ile çok sayıda yangın işçisi bölgeye yönlendirildi. Ekiplerin yangını kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürdüğü bildiriliyor.