Kemer’de Orman Yangını Kontrol Altına Alınıyor

YANGININ ÇIKTIĞI YER

Antalya’nın Kemer ilçesinde bulunan Kiriş Mahallesi’ndeki ormanlık alanda, henüz nedeni bilinmeyen bir yangın çıktı. Yangın, ormanlık alanı etkisi altına aldı ve bölgedeki otellerin yakınında yoğunlaşıyor.

MÜDAHALE ÇALIŞMALARI

Yangına müdahale için bölgede Antalya Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 2 helikopter, 1 uçak, 8 arazöz, 3 su ikmal aracı, 2 ilk müdahale aracı ve çok sayıda yangın işçisi hızlıca görevlendirildi. Ekipler, hem havadan hem de karadan, alevleri kontrol altına alabilmek için mücadele veriyor.

Kiriş’teki Yangına Hava Ve Karadan Müdahale

Kemer'de çıkan orman yangınına, Antalya'nın orman ekipleri havadan ve karadan yoğun müdahalede bulunuyor. Helikopterler ve arazözler yangını kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor.
Esenyurt’ta Motosiklet Hırsızlığı Olayı Gerçekleşti

Esenyurt'ta sabah saatlerinde park halindeki motosiklet, gözcülük yapan iki kişi tarafından çalındı. Olay, güvenlik kameralarına yansıdı ve motosiklet sahibi polise başvurdu.

