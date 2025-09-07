Kemer’de Orman Yangını Kontrol Altına Alınıyor

YANGININ ÇIKTIĞI YER

Antalya’nın Kemer ilçesinde bulunan Kiriş Mahallesi’ndeki ormanlık alanda, henüz nedeni bilinmeyen bir yangın çıktı. Yangın, ormanlık alanı etkisi altına aldı ve bölgedeki otellerin yakınında yoğunlaşıyor.

MÜDAHALE ÇALIŞMALARI

Yangına müdahale için bölgede Antalya Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 2 helikopter, 1 uçak, 8 arazöz, 3 su ikmal aracı, 2 ilk müdahale aracı ve çok sayıda yangın işçisi hızlıca görevlendirildi. Ekipler, hem havadan hem de karadan, alevleri kontrol altına alabilmek için mücadele veriyor.