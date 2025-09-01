Kemer’deki Göynük Kanyonu, Serinleten Doğayla Eğlendiriyor

DOĞA HARİKASI GÖYNI KANYONU’NU KEŞFETME FIRSATI

Antalya’nın Kemer ilçesinde yer alan Göynük Kanyonu, yaz aylarında ziyaretçilerini masalsı ve adrenalin dolu bir doğa yolculuğuna çıkarıyor. Şehir merkezine 36 kilometre ve Kemer’e ise 13 kilometre uzaklıkta konumlanan bu kanyon, sarp kayalıklar, şelaleler, göletler ve yeşil bitki örtüsüyle adeta bir tablo görüntüsü sunuyor. Yaklaşık 4,5 kilometre uzunluğundaki kanyon, dağlar ve çam ormanları ile çevrili. Bununla birlikte, dünyaca ünlü Likya Yolu üzerindeki 3 bin dönümlük alanda yer alması, burayı şehirden uzaklaşmak için ideal bir rota haline getiriyor. Yaz sıcağında serinlemek isteyenlere doğal havuzların sunduğu serin su da hemen burada bekliyor. Ayrıca, doğa yürüyüşü ve rafting gibi etkinliklerle macera tutkunlarına da ev sahipliği yapıyor.

ENGELLİLER VE GÖYNIÜK SAKİNLERİNE ÜCRETSİZ GİRİŞ

Göynük Kanyonu’nun tesis sorumlusuyla gerçekleştirilen açıklamalarda, kanyonun bir doğa harikası olduğu vurgulanıyor. Tesis sorumlusu Cevdet Yavuz, “Kanyon yaklaşık 4,5 kilometreden oluşuyor ve misafirlere rafting, zipline, bot turu, trekking ve body rafting gibi birçok etkinlik imkanı sunuyor,” diyor. Ziyaretçilerin kanyona giriş için 60 lira ödediğini söyleyen Yavuz, engelliler ve Göynük sakinlerinin girişte hiçbir ücret ödemediğini ifade ediyor.

Ziyaretçilerin kanyonun içine girdikten sonra 500 metre yürüyerek transfer araçlarına ulaştığını anlatan Yavuz, “Kendilerini araçlarla aktivite alanlarına ulaştırıyoruz. Body raftingde yelek, kask ve ayakkabı ile can güvenliğini sağlıyoruz. Misafirlerimiz suda çok keyifli zaman geçiriyor. Özellikle bu yaz sıcağında serin sulara girmek rahatlatıcı oluyor. Özellikle Antalya’da hava sıcaklığı 46-47 dereceleri bulduğunda burada 15-16 derece suya girmek oldukça keyifli,” şeklinde konuştu.

YENİ ZIPLINE HATLARI VE ETKİNLİKLER

Yavuz, suya girmek istemeyenler için 25 dakika süren ve ziyaretçilerin görsel zenginlikteki manzaralarla karşılaştığı bot turunun da mevcut olduğunu aktardı. Ayrıca, 600 metrelik mevcut zipline hattının yanı sıra 5 metreden 40 metreye kadar yükselen iki zipline hattı bulunduğunu belirten Yavuz, “İlk etabı tamamlayanlar asma köprüden karşıya geçiyor ve ikinci etabı tamamlıyor. Bu da oldukça keyifli bir aktivite. 1 kilometre uzunluğunda yeni bir zipline hattı çalışmamız da var. Özellikle adrenalin seven misafirlerimiz için bu aktivite oldukça güzel olacak. Bu bölümü seneye tamamlamayı hedefliyoruz,” diye ekliyor. Günlük yaklaşık 1600 misafir ağırladıklarını vurgulayan Yavuz, hafta sonları bu sayının 2 binin üzerine çıktığını belirtiyor.

Yavuz, vatandaşlardan çevre temizliği konusunda daha duyarlı olmalarını istiyor. Kanyonun günübirlik gezi alanı olduğuna dikkat çeken Yavuz, yiyecek, içecek ve mangal gibi eşyaların içeriye getirilmesinin yasak olduğunu vurguluyor. Ayrıca, kanyonun bir çam ormanı içinde bulunduğunu ve yangın riskine karşı vatandaşların dikkatli olmaları gerektiğini ekliyor.