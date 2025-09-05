Kemer’deki Porsuk Tedavi Altına Alındı

BAHÇEDE BULUNAN PORSUK TEDAVİ ALTINA ALINDI

Antalya’nın Kemer ilçesindeki bir evin bahçesinde tespit edilen porsuk, Kemer Belediyesi Hayvan Barındırma, Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi ekipleri tarafından tedavi için alındı. Belediyeden gelen açıklamaya göre, Kuzdere Mahallesi’nde bir evin bahçesinde porsuk bulunduğu ihbarı alındı. Hızla olay yerine giden ekipler, porsuğu bahçeden alarak rehabilitasyon merkezine götürdü.

PORSUK KORUMA ALTINDA

Porsuğun nesli tükenme tehlikesi altında olduğu için Dünya Doğayı Koruma Birliği’nin kırmızı listesinde koruma altında olduğu öğrenildi. Yapılan incelemelerde, porsuğun yaşlı ve zayıf olduğu tespit edildi. Belediye ekipleri, canlıya sıvı desteği sağlayarak gerekli medikal bakımı yaptı. Tedavi süreci tamamlanan porsuğun, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü’ne teslim edileceği bildirildi.