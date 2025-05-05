Kemer Golf Eğlencesi 2025 Başarıyla Gerçekleşti

GÖRKEMLİ TURNUVA GERÇEKLEŞTİ

GIRLS Captain Trophy 2025, Aylin Evyap önderliğinde Kemer Golf Kulübü’nde 2-4 Mayıs 2025 tarihleri arasında düzenlendi. Bu organizasyonda sporcular, Minikler ve Juniorlar olmak üzere iki ayrı kategoride mücadele etti. 2 Mayıs Cuma günü, Minikler Kategorisi’nde 38 sporcu yarışırken, 4 Mayıs Pazar günü Juniorlar Kategorisi’nde 34 genç sporcu performanslarını sergiledi.

GELİŞİME DESTEK VEREN ORGANİZASYON

Turnuva, minik ve genç golfçülerin gelişimine katkı sağlamayı ve turnuva deneyimlerini artırmayı amaçlayarak güzel havada geçerliydi. Keyifli mücadelelerin yaşandığı organizasyon, 4 Mayıs Pazar günü yapılan ödül töreniyle sona erdi. Etkinlikte çeşitli özel ödüller sahiplerini buldu ve Kemer Golf Kulübü’nün genç yeteneklere verdiği önem bir kez daha gösterildi.

DERECEYE GİREN SPORCULAR

Turnuvada ödül kazanan sporcular ve dereceleri şu şekilde oldu:

Minikler Kızlar Kategorisi:

1. Ayşe Meva Gündoğar

2. Elif Öztürk

3. Liya Arabacıoğlu

Erkekler B Kategorisi Stableford:

1. Demir Özdemir

2. Ahmet Evyap

3. Mehmet Berk Cesur

Minikler Erkekler Kategorisi:

1. Murat Fazlıoğlu

2. Kerim Gözalan

3. Kemal Güney Yalçınkaya

Kızlar A Net Kategorisi:

1. Ada Narin

2. Ada Zorbozan

3. Duru Taşkın

Kızlar B Kategorisi Stableford:

1. Defne Satar

2. Ekin Sude Sur

3. Maya Baral

Erkekler A Net Kategorisi:

1. Ali Rıfat Evyap

2. Ahmet Kodakoğlu

3. Tuna Şahin

Beat The Pro Kategorisi:

1. Ada Narin

2. Eren Haymana

3. Kaan Demirkan

Kızlar Gross Kategorisi:

– Ada Narin

Erkekler Gross Kategorisi:

– Tuna Şahin

En Sporcu ve Fair Play Ödülü:

– Mehmet Berk Cesur

Nearest To The Pin Kızlar:

– Yıldız Mina Yıldırım

Nearest To The Pin Erkekler:

– Onnik Ayvazyan

Longest Drive Kızlar:

– Ada Narin

Minikler Gross:

– Murat Fazlıoğlu