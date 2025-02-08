Kemer Kaymakamlığı Mescit Sorununa Müdahale Etti

Antalya’da bulunan bir tema parkta, tuvaletin mescide dönüştürülmesi nedeniyle Kemer Kaymakamlığı harekete geçti ve bu alanı kapattı. Kemer ilçesindeki Göynük Turizm Merkezi’nde yaz aylarında yoğun ilgi gören “Dinopark”ta, tuvalet alanının mescide çevrilmesi büyük tepkilere yol açtı. Isparta’dan yarıyıl tatili için gelen Şükrü Altuğ, namaz vakti için bir mescit aramaya başladı. Zamanın daralması üzerine “Mescit” yazısının olduğu alana girip namaz kıldı. Ancak Altuğ, inceleme yaptığında kabinler ve tuvalet giderleri ile karşılaşınca şok yaşadı.

ALANIN GÖRÜNTÜLENMESİ VE ŞİKAYET

Altuğ, durumu cep telefonu ile kaydedip CİMER’e şikayette bulundu. Parkta çekilen görüntülerde, daha önce tuvalet olarak kullanılan alanın kapıları ve bölümlerin hala durduğu, duvarlarda ise Arapça motiflerin yer aldığı görüldü. Bazı tuvalet giderlerinin izleri belli olurken, bazıları tahta parçaları ile kapatılmıştı. Mescit alanında eski lavaboların tam olarak bulunduğu dikkat çekti. Giriş kapısına ise “Mescit” yazısının asıldığı görüldü.

MEVCUT YAZI SÖKÜLDÜ, KAPI KAPATILDI

Kemer Kaymakamlığı, vatandaşın şikayeti üzerine müdahale etti. Ayrıca, söz konusu alandaki “Mescit” yazısı söküldü ve kapısına zincir vurularak kullanıma kapatıldı.

Kemer Kaymakamı Ahmet Solmaz, vatandaşların ibadetlerini huzurlu bir şekilde yapmaları için işletmelerin dikkatli olması gerektiğini belirterek şunları ifade etti: “Basında yer alan ve hızla tepki gösterdiğimiz üzücü bir olayla karşılaştık. İlçemizdeki bir işletmenin mescit olarak planladığı alanın önceki kullanımından dolayı, burada gelen misafirlerimiz tarafından algılanması ile haklı bir tepki oluştu. Kaymakamlık olarak durumu öğrendikten sonra yetkililerimizi olay yerine gönderdik. Burada vatandaşların ibadetini gerçekleştirmesi için bir alan oluşturma çabası olsa da, alanın uygun olmadığı ve burada ibadet yapmanın olumsuz bir havada gerçekleşeceği kanaatindeyiz. Bu nedenle, ilgili yetkililerle birlikte işletmenin bu alanını tamamen kapattık. Diğer işletmelerden de talebimizin, vatandaşlarımızın ibadetlerini sağlıklı bir şekilde yerine getirebilecekleri hassasiyetle yaklaşmaları yönünde olduğunu belirtmek isterim. Bu tür yerlerin kullanılmasına rıza gösteremeyiz.” Duyarlılıklarından dolayı vatandaşlara teşekkür etti.