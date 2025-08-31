Kemer Köyü Barınağı’nda Av Sezonu Açıldı

KEMER KÖYÜ BALIKÇI BARINAĞINDA AÇILIŞ TÖRENİ

Biga ilçesine bağlı Kemer Köyü Balıkçı Barınağı’nda bu gece yarısı başlayacak av sezonu öncesi yapılan törene, Çanakkale Valisi Ömer Toraman, AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cüneyt Erenoğlu ve Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir katıldı. Ayrıca çok sayıda balıkçının da yer aldığı etkinlikte, sezon açılışı yapıldı.

VALİ ÖMER TORAMAN’IN MESAJI

Açılış töreninde bir konuşma gerçekleştiren Çanakkale Valisi Ömer Toraman, “Balık sezonu hayırlı olsun, kazasız belasız bir sezon diliyorum. Emekleriniz zayi olmasın. Vira Bismillah, rastgele” ifadelerini kullandı. Konuşmaların tamamlanmasının ardından dualar eşliğinde kurdele kesilerek yeni av sezonunun açılışı gerçekleştirildi.