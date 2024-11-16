Kemer Köyünde Yangın Çıktı

YANGININ SEBEBİ BELİRSİZLİĞİNİ KORUYOR

Yangın, saat 20.00 sıralarında ilçeye bağlı Kemer köyündeki bir evde meydana geldi. Henüz netleşmeyen bir nedenden çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle hızla büyüyerek komşu 2 eve daha sıçradı. Vatandaşların ihbarlarının ardından olay yerine Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü, itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede kontrol altına alındı.

HASARLIK DÜZEYİ TESPİT EDİLDİ

Yangın sonucunda bir ev tamamen kullanılamaz hale gelirken, iki evde de hasar oluştu. Kemer köyünde incelemelerde bulunan Biga Kaymakamı Ercan Kayabaşı, yangının kontrol altına alındığını, can kaybının yaşanmadığını ve bölgede ekipler tarafından soğutma çalışmasının devam ettiğini bildirdi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için bir inceleme süreci başlatıldı.