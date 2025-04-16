Kemer, Sky To Sea MTB Enduro’ya hazırlanıyor

KEMER’DE BÜYÜK BİR ETKİNLİK YAKLAŞIYOR

Antalya’nın Kemer ilçesi, 18-20 Nisan tarihlerinde Sky To Sea MTB Enduro etkinliğine üçüncü kez ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Bu önemli organizasyon, Tahtalı Dağı’nın 2 bin 365 metre yükseklikteki karla kaplı zirvesinde gerçekleştirilecek. Yarışa katılacak sporcular, 18-20 Nisan 2025 tarihlerinde hem Türkiye’den hem de yurtdışından gelecek olan önemli isimlerle bir araya gelecek. Kayıt işlemleri devam eden Sky To Sea, Tahtalı Dağı’nın zirvesinden start alarak yarışa başlayacak.

Yarışmacılar, 2 bin 365 metre yüksekliğe teleferikle çıkarak başladıkları parkuru tamamladıktan sonra plaja ulaşacaklar. Yarışın son aşaması ise sporcuların bisikletleri ile denize atlaması ile gerçekleşecek. Bu yılki organizasyona Türkiye’nin yanı sıra, 13 farklı ülkeden toplamda 150 sporcu katılacak. Yarış, kadınlar, erkekler ve özel olmak üzere üç ayrı kategoride düzenlenecek. İngiltere, Kosta Rika, Kanada, Polonya, Çek Cumhuriyeti, Ukrayna, Rusya, Almanya, İran, Gürcistan, Yunanistan ve İspanya’dan gelen ünlü profesyonel sporcular da bu etkinlikte yer alacak.

Sky To Sea MTB Enduro, karlı dağ zirvesinden başlayıp denizde sona eren tek yarışı olarak dikkat çekiyor. Etkinliğe katılmak isteyen sporcular, 34 kilometrelik zor bir parkurda mücadele edecek. Organizasyonun yaratıcılarından Ömer Nizam, etkinliğin 2025 yılında üçüncüsünü gerçekleştireceklerini belirterek, “Dünyada dağ zirvesinde kar üzerinde başlayıp da denizde biten başka bir yarış bulunmuyor. Bu sebeple de çok kısa bir zamanda yarışımız dünyada tanınır hale geldi. Bu yıl uluslararası üst düzey sporcuları Kemer’de ağırlayacağız. Ülkemizdeki bisiklet turizmi potansiyeli açısından da ayrı bir öneme sahip olan yarış dünya arenası için fırsat oluşturuyor. Antalya ve Toros Dağları, bisiklet sporu için çok büyük potansiyele sahip. Birçok ülkeden sporcu, hatta daha önce ülkemize hiç gelmemiş yarışçılar bu yarışla Antalya’ya geliyor. Bölgemizin tanıtımı ve bisiklet turizmi açısından bu organizasyon çok değerli olacak” dedi.