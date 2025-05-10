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Kemer Yarışları Sona Erdi, Sonuçlar Açıklandı

ANTALYA’DA YARIŞLAR SONA ERDİ

Antalya’nın Kemer ilçesinde 11. Corendon Tahtalı Run To Sky yarışları başarılı bir şekilde sona erdi. Bu yıl, Skyrunner World Series takviminde yer alan bu etkinlikte, denizden zirveye ulaşan üç farklı parkurda 25 farklı ülkeden 400 sporcu mücadele etti. İki gün süren organizasyonda, 2 bin 365 metre yükseklikte bulunan Tahtalı Dağı’nın zirvesinde yarışlar tamamlandı.

PARKUR REKORLARI KIRILDI

Yarışlarda ilk 9 sporcu, 3 saat 21 dakikalık parkur rekorunun altında başarılı dereceler elde etti. Kadın ve erkek kategorilerinde parkur rekorlarının kırıldığı bu heyecan dolu mücadelelerde, Berg Sky Race (65K) parkurunun kazananları kadınlarda Nadezhda Tishchenko, erkeklerde ise Ilya Tishchenko oldu. Run to Sky (27K) parkurunda ise kadın birincisi Anastacia Rubtsova, erkek birincisi Alain Santamaria şeklinde belirlendi. KemeRun (12K) etabında ise kadınlarda Eylül Şenal, erkeklerde Kasım Çağlar birinciliği kazandı.

ÖDÜLLER DAĞITILDI

Dereceye giren sporcular, Skyrunner World Series puanlarının yanı sıra para ödülleri de kazandı. Bu yilki etkinlik, katılımcılar için hem rekabetçi hem de keyif dolu anlarla dolu geçti. Yarışlar, doğal güzellikleri ve zorlu parkurlarıyla dikkat çekti.

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