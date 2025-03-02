Kemerburgaz’da Ölümcül Kaza ve Kaçış Olayı Yaşandı

İSTANBUL’DA YENİ BİR KAZA

İstanbul’un Kemerburgaz yolunda, Oğuz Murat Aci’nin ölümüne yol açan ve Timur Cihantimur’un ABD’ye kaçırıldığı kazanın benzeri bir olay yaşandı. 22 Şubat Cumartesi günü, saat 02.00 civarında, Kemerburgaz yolunda meydana gelen kazada, Muhammet Gürcan Koçak (25) seyir halindeyken ATV aracının arızalanmasıyla emniyet şeridinde durdu. ATV’yi tamir etmeye çalışırken, havalimanı yolcu servisi şoförü M.Y., feci bir şekilde Koçak’a çarptı. Çarpma sonucunda Koçak, yol kenarındaki ormanlık alana savruldu.

AMBULANSLA HASTANEYE KALDIRILDI

Ambulansla hastaneye sevk edilen Koçak, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Koçak’ın cenaze töreni, 22 Şubat Cumartesi günü yapıldı ve Yeniköy Mezarlığı’nda son yolculuğuna uğurlandı. Olayın ardından kaçtığı tespit edilen sürücü M.Y., polis ekipleri tarafından İstanbul Havalimanı’nda yakalandı. Gözaltına alınan M.Y.’nin emniyette yaptığı ilk ifadesinde, çarpışmayı görmediğini belirterek, “Yoğun kar yağışı olduğu için domuza çarptığını düşünüp durmadım” diye ifade verdi. Şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

KAZA GÜVENLİK KAMERASINDA

Kaza anına ait güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, servis aracı şoförünün kazanın ardından durmadığı ve yoluna devam ettiği görülüyor. Öte yandan, bu kazanın Oğuz Murat Aci’nin hayatını kaybettiği olayla benzerlik göstermesi dikkat çekti. Geçtiğimiz yıl 1 Mart’ta gerçekleşen kazada 17 yaşındaki Timur Cihantimur’un kullandığı araç, arızalanan ATV aracını kontrol eden Aci’ye çarpmıştı. O kazadan sonra Cihantimur’un annesi Eylem Tok tarafından ABD’ye kaçırıldığı bilgisi bulunmaktadır.