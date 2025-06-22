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Kenan Akbaş, Hapis Cezasıyla Yakalandı

İKİZDERE DERESİ’NDE YAKALANDI

Aydın’ın İncirliova ilçesinde silahlı tehdit suçundan hakkında 8 yıl 22 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan Kenan Akbaş (36), polisin takibi sonucu İkizdere Deresi’nde yakalandı. İncirliova İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, silahlı tehdit suçundan aranan hükümlü Kenan Akbaş’ın Acarlar Mahallesinde bulunduğunu tespit etti.

POLİS OPERASYONU

Ekipler, belirlenen adrese operasyon düzenledi. Adresi gören şüpheli, kaçma girişiminde bulundu ancak polisin takibiyle kısa sürede yakalandı. Hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderilecek.

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