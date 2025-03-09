Kenan Doğulu ve Beren Saat Bebek Bekliyor İddiası

BEBEK BEKLEDİĞİ İDDİASI

Ünlü çift Kenan Doğulu ve Beren Saat’in bebek beklediği yönünde iddialar ortaya atıldı. Henüz çiftten bu konuyla ilgili bir açıklama gelmedi. İddia kısa sürede magazin gündeminde büyük ses getirdi. Peki, Beren Saat hamile mi?

BEREN SAAT’İN KARİYERİ

Beren Saat, 26 Şubat 1984 tarihinde Ankara’da dünyaya geldi. Türk sinema, dizi oyuncusu ve seslendirme sanatçısı olarak tanınan Saat, Başkent Üniversitesi’nde eğitim aldığı dönemde Türkiye’nin Yıldızları yarışmasına katılarak Tomris Giritlioğlu’nun dikkatini çekti ve bu sayede profesyonel oyunculuk kariyerine adım attı.

İlk deneyimini 2004 yapımı Aşkımızda Ölüm Var dizisiyle kazanan Saat, ilk başrolünü 2005-2006 yılları arasında Tomris Giritlioğlu’nun hazırladığı Aşka Sürgün dizisinde üstlendi. Ardından Hatırla Sevgili (2006-2008), Aşk-ı Memnu (2008-2010), Fatmagül’ün Suçu Ne? (2010-2012) ve İntikam (2013-2014) gibi önemli dizilerde başrollerde yer aldı.

SİNEMA DENEYİMLERİ VE ÖDÜLLERİ

Beren Saat, dizi projelerinin yanı sıra birçok sinema filminde de görev aldı. 2009 yılında gösterime giren Güz Sancısı ile sinema kariyerine adım atan Saat, Gecenin Kanatları (2009), Gergedan Mevsimi (2012) ve Benim Dünyam (2013) gibi önemli yapımlarda da rol aldı. En son 2015-2016 yıllarında Muhteşem Yüzyıl Kösem dizisinde Kösem Sultan karakterini canlandırdı.

2020-2021 yılları arasında Netflix’te yayımlanan Atiye dizisi ve 2023’te yayınlanan İstanbul İçin Son Çağrı filminde başrolde yer aldı. Yüksek izlenme oranları yakalayan birçok dizinin başrolünde bulunsa da, seslendirme sanatçısı olarak da birçok projede yer aldı. Radikal’in hazırladığı “2010’a Damgasını Vuranlar” listesine Yılın Oyuncusu unvanıyla dahil olan Saat, 2013 yılında GQ Türkiye tarafından Yılın Kadını seçildi. Bugüne kadar iki Altın Kelebek Ödülü dahil olmak üzere pek çok ödül kazanmış bir sanatçı.