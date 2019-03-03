Kenan Doğulu’dan boşanma iddialarına yanıt

Beren Saat’in 26 Şubat’ta Instagram’da yaptığı “En hüzünlü doğum günüm” paylaşımı, Beren Saat-Kenan Doğulu evliliğinde sona gelindiği dedikodularına yol açmıştı. İddialara yanıt, Doğulu’dan geldi.

Doğulu, önceki akşam konser provası için Maslak Volkswagen Arena’daydı. Yaklaşık altı saat süren provalarda gayet keyifli görünen Doğulu, mekândan ayrılmadan önce habercilerin sorularını yanıtladı. Soruların büyük çoğunluğu ise eşi Beren Saat’in geçtiğimiz günlerde yaptığı Instagram paylaşımı ve sonrasında ortaya atılan iddialarla ilgiliydi. 26 Şubat’ta 35 yaşına basan Saat’in “En hüzünlü doğum günüm” dediği, bir trafik kazasında kaybettiği ilk aşkı Efe Güray’dan da bahsettiği o uzun mesaj, evlilikte kriz olduğu şeklinde yorumlanmıştı.

Hemen ardından ortaya atılan “Boşanıyorlar” iddialarıyla ilgili Kenan Doğulu şöyle dedi: “Ne boşanması, aramızda hiçbir problem yok. Bu tür dedikodulara da zaten alışkınız. Benim bunu belki yirminci duyuşumdur.” Ünlü müzisyen “Beren Hanım boşanmak istiyormuş ama siz karşı çıkıyormuşsunuz” sözlerine ise “Bu dedikodular nereden çıkıyor bilmiyorum ama öyle bir şey yok. Boşanmıyoruz” diye karşılık verdi.