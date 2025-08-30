Kenan İmirzalıoğlu 4,5 Milyon TL Alacak

DİZİDEKİ KAZANÇ DETAYLARI

Son günlerde gündeme gelen iddialara göre, Kenan İmirzalıoğlu’nun yeni dizisinde bölüm başına 4,5 milyon TL kazanması öne sürüldü. Ekranlardan bir süre uzak kalan ünlü oyuncunun yeni projeyle tekrar setlere dönmesi büyük bir heyecan yarattı. Ayrıca, dizinin partner seçimlerinin netleşmesi, izleyiciler için önemli bir gelişme oluşturdu.

AFRA SARAÇOĞLU’NUN KARARI

Dizinin hazırlık aşamasında en çok merak edilen oyunculardan biri olan Afra Saraçoğlu, uzun bir süre farklı projelerde yer almama kararı almıştı. Ancak son gelişmeler, bu kararın değiştiğini ve Saraçoğlu’nun “Abi” dizisine prensipte onay verdiğini gösteriyor. Bu durum, izleyicilerde merak uyandıran bir gelişme oldu.

GÜÇLÜ OYUNCU KADROSU

Kenan İmirzalıoğlu’nun “Cerrah Doğan Hancıoğlu” karakterini canlandıracağı dizide, Afra Saraçoğlu da “Avukat Çağla” rolüyle izleyici karşısına çıkacak. İkilinin güçlü uyumunun yeni sezona damga vurması bekleniyor. OGM Pictures tarafından hazırlanan dizinin çekimlerinin eylül ayının ortasında başlaması planlanıyor. Bu yapım, şimdiden yeni sezonun en iddialı dizileri arasında gösteriliyor.