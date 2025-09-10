Kenan İmirzalioğlu Ve Sinem Kobal, Tatilde

EVLİLİKLERİ SÜRDÜRÜYORLAR

2016 yılında meslektaşı Kenan İmirzalioğlu ile dünya evine giren Sinem Kobal, 2020’de Lalin ve 2022’de Leyla adını verdikleri kızlarıyla birlikte mutlu bir aile hayatı yaşıyor. Hem kariyeri hem de sosyal medya paylaşımları sayesinde her daim gündemde olan Kobal ve İmirzalioğlu çifti, sıkça gündeme gelen ayrılık iddialarını açık bir şekilde yalanlayarak evliliklerini sağlam temellere dayandırıyor.

ALAÇATI’TA KEYİFLİ ANLAR

Ekranların sevilen oyuncusu Kenan İmirzalioğlu ve güzeller güzeli eşi Sinem Kobal, tatil için İzmir Alaçatı’yı tercih etti. Gün boyu denize girip, sahilde vakit geçiren çiftin mutlulukları objektiflere yansıdı. Sinem Kobal, küçük kızıyla birlikte denize girerek serinleme fırsatı buldu. Sıcak sokakta neşeli tavırlarıyla dikkat çeken Kobal’ın su içindeki eğlenceli halleri sosyal medyada beğenildi.

AİLECE TATİL KEYFİ

Kenan İmirzalioğlu, kızı Lalin’i kucağına alarak sahilde keyifli zaman geçirdi. Aile, şezlonglarında güneşlenerek tatilin tadını çıkardı. İmirzalioğlu-Kobal çifti, doğal tavırları ve samimiyetleriyle bir kez daha magazin gündemini salladı. Tatil anları sosyal medya kullanıcıları arasında büyük ilgi gördü.