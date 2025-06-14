Kenan Kabakulak, Kız Çocuğunu Taciz Etti

ŞİFA DAĞITTIĞINI İDDİA EDİYORDU

İstanbul Kağıthane’de dini sohbetler düzenleyerek şifa dağıttığını öne süren 72 yaşındaki Kenan Kabakulak, daha önce bazı din alimlerinin adını kullanarak onların kimliğine büründüğünü, cinleri görebildiğini ve rahatsızlıkları elle vurma tekniği ile iyileştirdiğini iddia etti. Katıldığı toplulukta 17 yaşındaki bir kız çocuğu, Kenan Kabakulak’ın sözlerine inandı.

ÇOCUĞA CİNSEL İSTİSMARDA BULUNDU

Bir toplantının ardından Kabakulak, çocuğu bir odaya kapatarak “Senin üzerindeki cinleri alacağım” diyerek cinsel istismara maruz bıraktı. “Sakın ailene söyleme yoksa hastalanırlar” şeklinde bir tehdit ile çocuğa istismarını sürdürdü. Kenan Kabakulak, bir süre sonra çocuğun teyzesini de aynı yöntemi kullanarak kandırıp cinsel tacizde bulundu.

TOPLAMDA 27 YIL HAPİS CEZASI ALDI

Çocuk ve teyzesinin şikayeti üzerine gözaltına alınan Kenan Kabakulak, “Çocuğun cinsel istismarı” ve “Cinsel İstismar” suçları yüzünden yargılanmaya başladı ve 2014 yılında tutuksuz olarak yargılanırken toplamda 27 yıl hapis cezası aldı. Cezası onandıktan sonra firari bir şekilde aranmaya başladı.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Şişli ilçesinde bir evde saklandığı öğrenilen Kenan Kabakulak, Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Asayiş Şube Müdürlüğü’nde işlemleri tamamlanan şüpheli, cezaevine gönderildi.