Kenan Koçak, Galatasaray için ter stegen’i değerlendirdi

KENAN KOÇAK’IN AÇIKLAMALARI

İspanya’nın temin ettiği bilgilere göre, Kenan Koçak, Galatasaray’ın transfer potansiyeli hakkında değerlendirmelerde bulundu. “Ciddi bir teklif ve doğru şartlar oluşursa, Galatasaray bu transferi gerçekleştirebilir” diyen Koçak, Ter Stegen’in Galatasaray’a transferinin olası bir senaryo olduğuna dikkat çekti.

TER STEGEN’İN TRANSFERİNE DAİR İHTİMALLER

Koçak, “Ter Stegen’in Galatasaray’a gelmesi ihtimal dışı değil. Eğer Barcelona bu konuda açık davranırsa, Galatasaray gibi güçlü ve planlı bir kulüp bu fırsatı değerlendirebilir. Her şey Hansi Flick’in kararına bağlı olabilir” ifadelerini kullandı. Galatasaray’ın transfer gündemiyle ilgili önemli bilgiler de 343 Digital Youtube kanalında İbrahim Seten tarafından paylaşıldı.

GALATASARAY’IN KALECİ POLİTİKASI

Seten, “Galatasaray, aynı anda birden fazla kaleciyle ilgileniyor. Piyasada dolaşan bütün kalecilerin Galatasaray’ın göz hapsinde olduğunu biliyoruz. Bana ‘Bir tanesini seç’ dersen, oyumu Ter Stegen’den yana kullanırım. Barcelona, Ter Stegen ile yollarını ayırmak istiyor. Bence süper kaleci. Muslera’nın boşluğunu doldurur” şeklinde düşüncelerini aktardı.