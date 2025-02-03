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Kenan Koçak Kaçışa Yardımdan Gözaltında

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İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI’NIN OPERASYONU

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu, Sarallar çetesine yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında, 14 farklı eyleme karışan 51 şüphelinin yakalanması amacıyla 28 Aralık’ta operasyon gerçekleştirdi. Bu süreçte 31 şüpheli yakalandı ancak suç örgütünün önde gelen isimlerinden biri olan Turan Yıldırım’ın da bulunduğu 20 kişi halen yakalanamadı.

TURAN YILDIRIM’IN FIRARI VE YARDIMCILARI

Yapılan incelemelerde Turan Yıldırım’ın yasadışı yollarla yurtdışına kaçtığı belirlendi. Yıldırım’ın 15 Ocak’ta yurtdışına çıkmasına yardım eden isimler arasında ünlü şarkıcı Merve Özbey’in eşi Kenan Koçak, Ener Aktaş ve Edirne Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü’nde görevli Emniyet Müdürü Mehmet Deniz Karakurt da yer alıyor. Bu kişiler gözaltına alındı.

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