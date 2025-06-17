Kenan Yıldız, 50 MİLYON EURO oldu

KENAN YILDIZ İLE TARİHİ BAŞARI

İtalya Serie A takımlarından Juventus’ta mücadele eden 19 yaşındaki milli futbolcumuz Kenan Yıldız, Türk futbol tarihine önemli bir farklılık kattı. Transfermarkt’ın gerçekleştirdiği piyasa değeri güncellemesine göre Kenan Yıldız’ın değeri 45 milyon euro’dan 50 milyon euro seviyesine yükseldi. Bu gelişmeyle birlikte Kenan, 50 milyon euro piyasa değerine ulaşarak tarihteki bir Türk futbolcusunun sahip olduğu en yüksek piyasa değeri rekorunu kırmış oldu.

DİĞER REKOR SAHİPLERİ

Geçmişte en yüksek piyasa değerine ulaşan Türk futbolcular arasında yer alan isimler arasında 45 milyon euro ile Hakan Çalhanoğlu, Cengiz Ünder, Arda Güler, Ferdi Kadıoğlu, Ozan Kabak, Orkun Kökçü, Arda Turan, Merih Demiral ve Çağlar Söyüncü bulunuyor. Kenan Yıldız, bu dikkat çekici artışla birlikte sadece kariyerinde değil, Türk futbolu için de önemli bir adım atmış oldu.