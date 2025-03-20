Kenan Yıldız’a İngiliz Kulüplerinin Yoğun İlgisi

KENAN YILDIZ AVRUPA DEVLERİ TARAFINDAN DİKKATLE İZLENİYOR

A Milli Takım’ın genç yeteneği Kenan Yıldız, Avrupa’nın büyük kulüplerinin radarında kalmaya devam ediyor. 19 yaşındaki yıldız futbolcu, Juventus’ta sergilediği performansla dikkat çekiyor. İngiltere’nin önde gelen kulüpleri de Kenan Yıldız’ı gözlemliyor.

MANCHESTER KULÜPLERİ HAREKETE GEÇİYOR

İngiliz basınından Team Talk’ın yaptığı habere göre, Manchester United, genç futbolcu için ilk resmi bağlantıları gerçekleştirdi. Ancak Kırmızı Şeytanlar, Yıldız’ı kadrosuna katmak isteyen tek ekip değil. Haberde, Manchester City, Arsenal ve Liverpool gibi Premier Lig kulüplerinin de Kenan Yıldız için adımlar attığı ve transfer durumu hakkında bilgi aldığı ifade ediliyor.

Team Talk, Kenan Yıldız için ciddi bir bonservis bedelinin gündemde olduğunu belirtiyor. Juventus’un, genç yeteneği takımda tutmak istemesi, bu durumun önemli bir nedeni. Kulüp içinde, 90 milyon euro civarında bir teklifin gündeme gelebileceği vurgulanıyor. Juventus, Kenan’ı geleceğin yıldızlarından biri olarak değerlendirdiği için, oyuncunun bu dönemki yükselişi Avrupa devlerinin ilgisini daha da artırıyor. Premier Lig’den gelen bu yoğun talep, sezon sonunda önemli bir transfer yarışına dönüşebilir.