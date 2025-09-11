Kenan Yıldız Ayın Oyuncusu Seçildi

KENAN YILDIZ AYIN OYUNCUSU SEÇİLDİ

Juventus’un kadrosunda yer alan milli futbolcu Kenan Yıldız, İtalya Birinci Futbol Ligi’nde (Serie A) ağustos ayının oyuncusu olarak seçildi. Ligin resmi internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Kenan Yıldız, taraftarların yaptığı oylama ile ayın oyuncusu ödülünü kazandı.

BEŞ RAKİBİNİ GERİDE BIRAKTI

Genç futbolcu, yapılan oylamada Udinese’den Thomas Kristensen, Napoli’den Scott McTominay, Como’dan Nico Paz, Roma’dan Matias Soule ve Inter’den Marcus Thuram’ı geçti. Bu sezon Juventus’ta 10 numaralı formayı giyen Yıldız, Serie A’nın ilk haftasında Parma’ya karşı sergilediği performansla dikkat çekti ve iki kez gol pası verme başarısı gösterdi.