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Kenan Yıldız’ın Barcelona’ya Transfer Girişimi

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KENAN YILDIZ’IN TRANSFER GELİŞMELERİ

Milli futbolcumuz Kenan Yıldız için Juventus’tan gelen yeni haberler dikkat çekiyor. Takımda 10 numaralı formayı giyen Kenan, Juventus’un geleceği olarak gösteriliyor. Bunun yanı sıra, Avrupa’nın büyük kulüplerinin ilgisini de üzerine çekiyor.

BARCELONA’DAN RESMİ TEKLİF HAZIRLIĞI

İspanyol medya kuruluşu El Nacional’in aktardığına göre; Barcelona, Kenan Yıldız için Juventus’a resmi bir teklif hazırlıyor. Haberde, Barcelona’nın Kenan için 50 milyon euro’luk bir bonservis bedeli bütçesi ayırdığı belirtiliyor. Ancak Juventus’un, bu rakamın artırılmasını istediği ifade ediliyor. Eğer Kenan Yıldız Barcelona’ya transfer olursa, Türk futbolunun iki büyük yeteneği olan Arda Güler ve Kenan Yıldız, aynı zamanda büyük rakip haline gelecek.

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