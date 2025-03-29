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Kenan Yıldız’ın Golüyle Juventus Kazandı

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MAÇIN ÖNEMİ

 

Maçın 25. dakikasında sahneye çıkan Kenan Yıldız, Dusan Vlahovic’in asistinde topu ağlara göndererek Juventus’u öne geçirdi. İlk yarının geri kalanında ve ikinci yarıda başka gol olmayınca mücadele 1-0 Juventus’un üstünlüğüyle sona erdi. Bu sonuçla Juventus, ligde iki maçlık galibiyet hasretine son vermiş oldu.

 

 

Galibiyetle puanını 55’e yükselten Juventus, Serie A’da sıralamada kendine avantaj sağlarken, Genoa 35 puanda kaldı. Torino ekibi, bir sonraki hafta ligde Roma deplasmanına gitmeyi planlıyor. Genoa ise, bir sonraki maçında sahasında Udinese ile karşılaşacak.

 

TUDOR DÖNEMİ BAŞLANGICI

 

Juventus’ta Thiago Motta’nın yerine göreve gelen Igor Tudor, takımıyla çıktığı ilk sınavdan üç puanla ayrıldı. Kenan Yıldız’ın golü, Hırvat teknik adamın Juventus kariyerine olumlu bir başlangıç yapmasını sağladı.

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