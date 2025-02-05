Kenan Yıldız’ın Serie A’daki Ayın Golü

GENÇ YETENEK KENAN YILDIZ’IN GOLÜ ÖNE ÇIKIYOR

Serie A’nın resmi sayfasında yapılan paylaşımda, 19 yaşındaki Kenan Yıldız’ın Torino derbisinde atmış olduğu golün, sosyal medya platformlarında taraftarlar tarafından en çok beğenilen gol olduğu belirtildi. Kenan Yıldız’ın, Torino’ya ceza sahası dışından gerçekleştirdiği bu gol, oylamada Inter oyuncusu Lautaro Martinez’in Empoli’ye attığı golü geride bırakıyor.

JUVENTUS FORMASIYLA BAŞARILI PERFORMANS

Genç hücumcu, bu sezon Juventus formasıyla tüm kulvarlarda toplam 33 maça çıkarken, 6 gol atıp 4 asist yaparak dikkat çekici bir performans sergiliyor.