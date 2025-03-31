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Kenan Yıldız Juventus’ta Tarih Yazdı!

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JUVENTUS’UN YILDIZI KENAN YILDIZ GOL SAYISINI ARTIRIYOR

Kenan Yıldız, Juventus formasıyla ligde toplamda 7 gole ulaşarak, 1990 yılından bu yana Torino kulübünde en fazla gol atan 20 yaş altı oyuncu olmayı başardı.

MİLLİ FUTBOLCU EFSANEYİ GEÇTİ

Milli futbolcu, idol aldığı efsanevi eski futbolcu Del Piero’yu geride bırakma başarısını gösterdi. Yıldız, Moise Kean ile birlikte 7 golle zirveye yerleşirken, Del Piero 6 golle onun arkasında yer alıyor. Eğer Yıldız bir gol daha atarsa, bu alanda tek başına zirveye yükselecek. Ayrıca, 19 yıl 135 günle Juventus tarihinin UEFA Şampiyonlar Ligi’nde gol atan en genç oyuncusu unvanını da elde etti.

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