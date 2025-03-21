Kenan Yıldız Ve Can Uzun İlk 10’da

KENAN YILDIZ VE CAN UZUN LİSTEDE YER ALDI

Milli futbolcular Kenan Yıldız ve Can Uzun, Uluslararası Spor Çalışmaları Merkezi’nin (CIES) dünya genelinde en iyi performans gösteren 20 yaş altı futbolcular listesinde ilk 10’da bulunuyor. CIES, bu listeyi açıkladıktan sonra dikkatler, genç yeteneklere yöneldi. Barcelona’nın genç yıldızı Lamine Yamal, bu sıralamada birinci olurken, Serie A ekibi Juventus’ta yer alan Kenan Yıldız 5. sırada, Alman temsilcisi Eintracht Frankfurt’ta oynayan Can Uzun ise 9. sırada yer aldı.

LİSTEDEKİ DİĞER OYUNCULAR

Listede, Sporting Lizbon’un Danimarkalı oyuncusu Conrad Harder 2. sırada yer alırken, Paris Saint-Germain forması giyen 19 yaşındaki Fransız kanat oyuncusu Desire Doue ise üçüncü sıraya yerleşti. Uluslararası Spor Çalışmaları Merkezi (CIES) tarafından oluşturulan dünya genelindeki genç yeteneklerin performans sıralaması şu şekilde şekillendi:

1. Lamine Yamal (Barcelona)

2. Conrad Harder (Sporting Lizbon)

3. Desire Doue (Paris Saint-Germain)

4. Pau Cubarsi (Barcelona)

5. Kenan Yıldız (Juventus)

6. Dean Huijsen (Bournemouth)

7. Martim Fernandes (Porto)

8. Estevao Willian (Palmeiras)

9. Can Uzun (Eintracht Frankfurt)

10. Geovany Quenda (Sporting Lizbon)

– İSTANBUL