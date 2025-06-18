Kenan Yılmaz, Cinayeti İtiraf Etti

CİNAYETİ İTİRAF EDEN KİŞİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Konya’nın Akşehir ilçesinde kaybolan Mehmet Tural’ın (62) bulunmasına dair katıldığı canlı yayında, Tural’ın elindeki tabancayı almak istemesi sonucu ateş alarak uçuruma düştüğünü söyleyen Kenan Yılmaz (37), gözaltına alındıktan sonra olay yerine götürüldüğünde, Tural’ı kendisinin öldürdüğünü itiraf etti. Kenan Yılmaz’ın suç aletini gizleyen babası Dursun Yılmaz da bugün adliyeye sevk edildi.

KAYIP OLAYI ve YENİ GELİŞMELER

Akşehir ilçesi Doğrugöz Mahallesi’nde yaşayan Mehmet Tural, 1 Nisan’da kayboldu. Yakınları durumu yetkililere bildirince jandarma ekipleri araştırma başlattı ancak Tural’a dair bir iz bulunamadı. Tural’ın annesi Melahat Tural, oğlunun bulunması için bir televizyon programına katıldı. Bu esnada Akşehir Cumhuriyet Başsavcılığı, Tural’ın bulunması için Konya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekiplerini görevlendirdi. Tural’ın, sosyal medyadan tanıştığı bir kadına evlilik vaadiyle yaklaşık 200 bin TL para ve 160 bin TL değerinde altın gönderdiği ortaya çıktı. Kenan Yılmaz, İstanbul’da yaşıyor ve Tural ile son görüşen kişi olarak kayıtlara geçti. Yılmaz, günlerdir televizyonda yaptığı canlı yayınlarda Tural’ı öldürmediğini savunuyordu. Ancak, dün yayında suçunu açıkladı.

CANLI YAYINDA SUÇUNU İTİRAF ETTİ

Kenan Yılmaz, canlı yayında “Aramızda arbede yaşandı. Silahı elinden almanın derdindeyim. O anda bir refleksle ben onun boğazına yapıştım. Silahı bana doğru, yüzüme çevirmeye çalışıyordu. Ben de namluyu dışa doğru çevirmeye çalışırken silah patladı.” şeklinde konuştu. Canlı yayında Konya polisi tarafından gözaltına alınarak olay yerine getirilen Kenan Yılmaz, burada savcıya ve polislere Mehmet Tural’ı öldürdüğünü söyledi. Yılmaz, olayla ilgili detayları paylaşarak, “Kadını niye getirmedin? Niye böyle yaptın?” gibi sözler nedeniyle tartıştıklarını ve sinirle belindeki silahı çıkardığını ifade etti.

SUÇ ALETİNİ SAKLADIKLARI YER BELİRLENDİ

Mehmet Tural’ın çantasında para bulunduğunu bildiğini belirten Yılmaz, “Çantanın içerisinde para olduğunu daha önce konuşmuştuk. Miktar olarak 200 bin lira biliyorum” dedi. Yılmaz, olaydan sonra tabancayı saklaması için babası Dursun Yılmaz’a verdiğini söyledi. Dursun Yılmaz da gözaltına alındı. Kenan ve Dursun Yılmaz bugün adliyeye sevk edildi.

YANGIN OLAYI ÇANAKKALE’DE YAŞANDI

Çanakkale’nin Çan ilçesine bağlı Bahadırlı köyü yakınlarındaki tarım arazisinde yangın çıktığı bildirildi. Saat 12.00 sularında başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle hızla yayıldı. İhbar üzerine bölgeye Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı ekipler sevk edildi ve yangına hem havadan hem de karadan müdahale ediliyor.