Kendi İhtiyaçlarımızı Tasarlayıp Geliştiriyoruz

HAVA KUVVETLERİ’NİN 114. YIL DÖNÜMÜ

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Hava Kuvvetleri Komutanlığı’nın kuruluşunun 114. yıl dönümü sebebiyle Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu ve beraberindeki personeli kabul etti. Bakan Güler, bu anlamlı gün vesilesiyle yaptığı konuşmada, Hava Kuvvetleri’nin noktasına ulaştığı seviyeyi kutlayarak, “Hava Kuvvetlerimizin bugün ulaştığı mümtaz seviyeye gelmesinde emeği geçen, katkıda bulunan bütün komutanlarımızı ve kahraman personelimizi minnetle anıyorum” ifadelerini kullandı.

TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ’NİN ETKİNLİĞİ

Bakan Güler, Türkiye’nin uluslararası arenada üstlendiği rollere dikkat çekerek, “Türk Silahlı Kuvvetlerimizin son bir asrın en kapsamlı faaliyetlerini icra ettiği bu süreçte, Hava Kuvvetlerimiz de aynı etkinlik ve yoğunlukta faaliyetlerini sürdürmektedir” dedi. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ilham kaynağı olduğu belirterek, “Hava Kuvvetlerimiz; semalarımızın korunmasından, terörle mücadele harekatlarına, yurt içi ve yurt dışındaki insani yardım faaliyetlerinden uluslararası görevlere kadar geniş bir yelpazede üstlendiği görevleri başarıyla yerine getirmektedir” şeklinde konuştu.

PİLOT YETİŞTİRMENİN GURURU

Bakan Güler, Türk Hava Kuvvetleri’nin modern teknoloji ile donatılmış harp araçları ve yüksek eğitimli personeli ile iftihar duyduğunu belirtti ve, “Dünyada kendi pilotlarını, hatta dost ve müttefik ülkelerin de pilotlarını yetiştirebilen sayılı ülkelerden biriyiz” açıklamasında bulundu.

HAVA GÜCÜNÜN ÖNEMİ

Konuşmasına devam eden Bakan Güler, “Krizlerin, çatışmaların ve savaşların yaşandığı günümüzde, ülkemizin güvenliğini sağlamak amacıyla kahraman ordumuzun imkan ve kabiliyetlerini artırmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu kapsamda Hava Kuvvetlerimizi çağın ihtiyaçlarına göre teçhiz ederken, personelimizi de en iyi şekilde eğiterek Gök Vatanımızı korumaya devam ediyoruz” dedi. Özellikle hava sistemlerinin güçlendirilmesi için birçok önemli projenin tamamlandığını ifade etti.

SAVUNMA SANAYİİNDEN ALINTILAR

Savunma sanayindeki gelişime de dikkat çeken Bakan Güler, “İnsansız kara, deniz ve hava araçlarından helikopterlere, silah ve mühimmattan füzelere, hava savunma sistemlerinden elektronik harp sistemlerine kadar çok geniş bir yelpazede ihtiyacımız olan sistemleri kendi imkanlarımızla tasarlayıp geliştiriyoruz” şeklinde konuştu. Ayrıca HÜRKUŞ, HÜRJET, GÖKBEY ve KAAN projeleri ile yerli savunma sanayinin büyük atılımlar gerçekleştirdiğini belirtti.

HAVA KUVVETLERİ’NİN GELECEĞİ

Bakan Güler, “İçinde bulunduğumuz kaotik ortam, hava savunma sistemi ve gelişmiş hava araçlarına sahip olmanın ne kadar kritik olduğunu göstermektedir” dedi. Hava Kuvvetleri’nin bugüne kadar olduğu gibi gelecekte de büyük başarılara imza atacağına yürekten inandığını belirterek, “Cumhuriyetimizin ikinci asrına başladığımız bu dönemde, semalarımızdaki hak ve menfaatlerimizi korumaya devam edeceğimizden kimsenin şüphesi olmasın” dedi.