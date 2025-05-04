Kendi İşinin Patronu Oldu

KADIN GİRİŞİMCİLERİN BAŞARISI

Kahramanmaraş’ta, tek sermayesi dikiş iğnesi olan bir kadın, kendi işinin patronu oldu. Kahramanmaraş Kapalıçarşı’da ‘Maraş işi sim sırma’ ürünleri üreten 35 yaşındaki Merve Ekici, 2 çocuk annesi olarak 10 kişiye iş imkanı sunuyor. Ekici, “Bize bu işe başlarken ‘kesinlikle yapamazsınız’ dediler ama biz inandık ve başardık” sözleriyle başladığı yolculuğunu anlatıyor.

Ekici, yaklaşık 20 yıldır bu sektörde olduklarını ve Kahramanmaraş’ın el işlerini ürettiklerini ifade ediyor. “Sim sırma yapıyoruz. Kadınlarımızın yıllardır el emeği göz nuru dantelleri, evde işledikleri kanaviçeleri değerlendirme yapıyoruz. Yaklaşık 10 kişilik bir ekiple çalışıyoruz” diyen Ekici, çeyiz için çeşitli ürünlerin yanı sıra evde çalışan kadınlara da iş imkanı sağladıklarını belirtiyor. Bu kadınlara makineler temin ederek, akşamları işlerini yapmalarına fırsat tanıyorlar.

Ekici, ekibi kurmaya başladıklarını ve bu işe ikiz kardeşiyle çıktıklarını söylüyor. “Önce kardeşimle beraber iş yerimizi açtık. Daha sonra para kazanmaya başlayınca makineleri aldık. Şu an 10 kişi iş imkanı sağladık. Makineler aldık ve makine almaya gücü olmayanlara makineler verdik. Onlar evde hem işlerini yapıyorlar hem çocuklarına bakıyorlar” ifadelerini kullanıyor.

Ekici, “Bizim sermayemiz iğne ve ipliğimizdi. Yola bu şekilde çıktık. Emeklerimizle, iş gücümüzle, cesaretimizle 10 kişilik ekip olduk. Kadın isterse her şeyi yapabilir” sözleriyle cesaretin önemini vurguluyor. “Bu işi başlarken bize ‘kesinlikle bu işi yapamazsın’ dediler ama biz inandık ve başardık. Belki zor bir süreç olacak ama inanmak başarmanın yarısıdır” diyor.