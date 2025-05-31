Kendi Kendimize İnanmalıyız

AYAKKABI TAMİRCİLİĞİNE YENİ BİR NEFES

Niğde’de lise öğrencisi Esra Dinç (16), unutulmaya yüz tutmuş zanaatlardan biri olan ayakkabı tamirciliğini öğrenmek amacıyla çıraklık yapıyor. Dinç, “Sadece ev hanımı olmak zorunda değiliz. Kahvede de çalışabiliriz, şoför de olabiliriz. Yeter ki kendimize inanalım” diyor. Şehirde bu mesleği öğrenen tek genç kadın çırak olarak dikkat çeken Esra, şehirdeki ayakkabı ustası Ramazan Aktaş’ın yanında çalışıyor.

MESLEĞİN DETAYLARINI ÖĞRENİYOR

Henüz lise öğrencisi olan Esra, okul saatlerinden arta kalan zamanlarını kundura atölyesinde geçiriyor. Dikiş, taban yenileme, boya ve kalıp düzeltme gibi işlerde ustası Ramazan Aktaş’a yardım eden Esra, kısa sürede becerisi ve titizliğiyle hem müşterilerinin hem de ustasının takdirini topluyor. Esra, duygularını ifade ederken, “Bu meslek her geçen gün biraz daha unutuluyor. Gençlerin ilgisi az ama ben severek yapıyorum. Hem el emeği var hem de insanların işine yaramak beni mutlu ediyor. Ustamdan öğrendiğim her şey gelecekte belki kendi dükkanımı açmamı sağlayacak. Bu meslek ölmesin istiyorum” diyor.

KADINLARIN GÜCÜ

Esra, ayakkabı tamirciliğinde Niğde’de tek kadın olmayı hedefliyor. “Şu an da tek ben yapıyorum bu işi. Kadınların yapmayacağı hiçbir iş yoktur” ifadesini kullanarak, kadınların her alanda yer almasına vurgu yapıyor.

ÇIRAK BULMAK ZORLAŞIYOR

25 yıllık ayakkabı ustası Ramazan Aktaş, çırak bulmanın her geçen gün zorlaştığını belirtiyor. “Bu işi öğrenmek isteyen genç çok az. Hele ki kız çırak neredeyse hiç yoktu. Esra hem çalışkan hem de istekli. Ona bildiğim her şeyi öğretmeye çalışıyorum. İnşallah bu meslek onunla birlikte yaşamaya devam eder” şeklinde konuşarak, Esra’nın çabasını önemsiyor.