Kendi Kendimizi Cezalandırdık, Dedi Uçar

MÜCADELE ETTİK AMA KENDİMİZE ZARAR VERDİK

ANTALYA – Konyaspor’un Teknik Direktörü Recep Uçar, Antalyaspor ile oynanan maçın ardından yaptığı değerlendirmede, “Bugünkü maçın tek kelimeyle özeti, rakibin bizi cezalandırdığı değil, bizim kendimizi cezalandırdığımız bir maç oldu” şeklinde ifadeler kullandı. Trendyol Süper Lig’in 34. haftasında Konyaspor, deplasmanda Antalyaspor’a 1-0 yenildi. Maç sonrası gerçekleştirilen basın toplantısında Uçar, takımının kaçırdığı fırsatları ve yaşadığı hataları vurguladı. Son haftalarda bir çıkış yakaladıklarını hatırlatan Uçar, “Bu ivmeyle Antalya maçına geldik. Asıl hedefimiz burada kazanıp, şehrimiz için anlam ifade eden bu maçta taraftarlarımızı mutlu etmekti” dedi.

PENALTIMIZ BİZİ YORDU

Maçın genelinde oyun kontrolünün kendi ellerinde olduğunu belirten Uçar, “Bugünkü maçın özeti, aslında rakibin bizi cezalandırdığı bir maç değil, biz kendi kendimizi cezalandırdığımız bir maç oldu. İlk yarıda yaptığımız hatalardan ötürü rakibe pozisyon verdik. Bununla birlikte Adil ve Louka Prip ile net fırsatlarımız da oldu. 44. dakikada kaçırdığımız penaltı da bizi yordu” açıklamasında bulundu.

DAHA İYİ OYNAYMAK GEREKİYOR

İkinci yarıya psikolojik ve teknik açıdan hazırlandıklarını ifade eden Uçar, “İkinci yarıya da kontrol ederek başladık. Ancak savunmadan çıkarken kaybettiğimiz bir topla cezalandırıldık. Sonrasında Umut ve Yusuf ile pozisyonlar bulduk ama bunları değerlendiremedik. Topu daha iyi paylaşmamız lazımdı, başaramadık” dedi. Uçar, karşılaşmada ofsayt gerekçesiyle iptal edilen iki golün bulunduğunu hatırlatarak, “Penaltıyı kaçırdığımız, daha fazla pozisyon ürettiğimiz, gol beklentimizin ve tüm istatistiklerin lehimize olduğu bir maçtı ama puan almadan dönüyoruz. Üzgünüz” ifadelerini kullandı.

HAKEM KARARLARI ÜZERİNE ELEŞTİRİLER

Antalyaspor Teknik Direktörü Emre Belözoğlu’na tebriklerini ileten Uçar, maçın hakemi Cihan Aydın’a yönelik eleştirilerde bulundu. Melih’in gördüğü kırmızı kartın ağır olduğunu belirten Uçar, “Pozisyonu göremedim ama topa hamle yapan Melih’ti. Sonrasında Samudio ile bir itişme oldu ve buna istinaden kart gösterildi. Hakem burada daha kontrollü olmalıydı” dedi. Uzatma dakikalarında oyunun sık sık durduğuna dikkat çeken Uçar, son kornerde tekrar bir şans verilmesi gerektiğini düşündüğünü ifade etti. Hakem kararlarının gri pozisyonlarda genellikle, daha çok puana ihtiyacı olan takımlardan yana olduğunu belirten Uçar, “Cihan Hoca kötü bir maç mı yönetti bilemiyorum, tekrar izleyeceğiz. Ancak kararlarının ağır olduğunu düşünüyorum” dedi.

Ligde kalmayı matematiksel olarak garanti etmediklerinin altını çizen Uçar, “Mücadelemiz devam edecek. Sadece bunu garantilemek değil, toplayabildiğimiz en fazla puanı almak istiyoruz. Keşke bugün en az bir puan alabilseydik. 44 puan ile 43 puan arasında çok fark var. Yüzde yüz iş bitmedi. Rahat değiliz. Önümüzdeki üç maçtan puanlar almamız lazım” şeklinde konuştu.