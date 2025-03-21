Kendi Tamirlerini Yapanlar Cihazlara Zarar Veriyor

TEKNOLOJİ CİHAZLARINA KENDİ TAMİRİ TEHLİKESİ

Eskişehir’de esnaf İsmail Demirkapı, insanların teknolojik cihazlarını tamir etmeye çalışırken daha da bozduklarını vurguluyor. “İnternetteki tamir videolarından etkilenen kullanıcıların kendi işlerini yapmaya çalışmaları genellikle hüsranla sonuçlanıyor” diyen Demirkapı, 1996’dan beri teknoloji sektöründe faaliyet gösterdiklerini belirtiyor. Bilgisayar tamiri, servis ve network hizmetleri sunduklarını ifade eden Demirkapı, yılların tecrübesiyle Eskişehir ve çevre illere her türlü teknoloji desteğini sağladıklarını dile getiriyor.

KULLANICILAR CİHAZLARINA ZARAR VERİYOR

İsmail Demirkapı, son dönemde sosyal medya platformlarından etkilenen kullanıcıların kendi tamir işlerini yapma çabalarını aktarıyor. “Kendi termal macun, termal pedini, bakımlarını yapalım derken, ciddi anlamda cihazlara çok zararlar veriyorlar. Bu tür açılmış cihazları almamaya çalışıyoruz” diyen Demirkapı, kullanıcılar tarafından yapılan yanlış tamirlerin sonucunda cihazların zarar gördüğünü belirtiyor.

MÜHENDİSLER BİLE DESTEK ALIYOR

Demirkapı, sadece sıradan vatandaşların değil, mühendislerin bile kendilerinden destek aldığını ifade ediyor. “Bilgisayar yazılım mühendisleri, sistem mühendisleri ve elektronik mühendislerinin öğrencileri dahi bizi tercih ediyor” şeklinde konuşan Demirkapı, akademisyenlerin ve meslek lisesi öğretmenlerinin de destek talep ettiğini belirtiyor.

Kendi tamir girişimlerinin işlerini etkileyip etkilemediği sorusuna ise Demirkapı, “Kesinlikle biz bu konuda rızkımız azalacakmış, işlerimize başlayacakmış öyle bir niyetimiz yok. Bize zaten Allah’ın verdiği bir rızk tecelli edecek, bir rızkımız gelecek. Ama biz bunu iyi niyet olarak, şahsım ve çalışanlarımız adına yıllardır bu şekilde yaptık. İnsanlara yol gösterdik, izah ettik. İnanın boğazlarımız gerçekten bu konuda çok yoruldu. Ama biz bu niyetteyiz” diye yanıt veriyor.