“Kendimi Daha Normal Gösterme Çabası”

İZMİR’DE BAŞLAYAN HİKAYE

İzmir’de bir barda Berk karakteriyle tanışıyoruz. Kaybettiği şeyler sebebiyle hayatına ve aşka dair heyecanını kaybetmiş bir adamla karşılaşıyoruz. Zaman ve mekânın sınırları çizilmeye başlıyor, hikâye bambaşka bir yöne kayıyor. Metal grubu Pentagram’ın gitaristi olan Demir Demirkan, solo projeleriyle tanıdığımız bir müzisyen. İlk romanı ‘Zamanda Saklı’ ile adeta bizi beklenmedik bir şekilde ters köşe yapıyor. Bu eser, Demirkan’ın ‘Sandık Hikâyeleri’ adını verdiği roman serisinin ilk halkası.

MÜZİK VE EDEBİYAT YOLCULUĞU

Evlendikten sonra 2016’da ABD’ye yerleşen, 9 yaşında bir oğlu olan Demirkan, iki ülke arasında mekik dokuyarak yaşamına devam ediyor. Müzisyenle edebiyat yolculuğu ve hayat üzerine bir sohbet ediliyor. ‘Zamanda Saklı’ ilk romanı olarak karşımıza çıkıyor. Yazma eyleminin, bir sabah karar verilerek gerçekleştirilemeyeceğini biliyoruz. Bunun temeli üniversitede İngiliz edebiyatı eğitimi alırken mi kuruluyor?

Evet, İngiliz edebiyatı çoğu öğrenci tarafından isteyerek seçilmeyen bir bölüm. Ancak ben bu bölümü çok severek okudum. O dönemlerde Pentagram’a yeni katıldığım için ‘Trail Blazer’ albümünü yazarken okulumun katkıları büyük oldu. Şarkılar, belirli hikâyeler ve görseller üzerine inşa ediliyordu. Bu unsurların sözlere ve şarkı formuna dönüşmesi benim için keyifli bir bilmecedir. Yaratıcılığıma yeni bir boyut kazandıran bu süreç, yazmaya adım atmamı sağladı.