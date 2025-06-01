Kendini İhbar Edip Teslim Oldu

İSTANBUL’DA CİNAYET İŞLEYEN MATEMATİK MÜHENDİSİ POLİSE TESLİM OLDU

İstanbul’da bir cinayetin faili olan matematik mühendisi, Kocaeli’de polise teslim oldu. Çayırova’daki bir polis merkezine giden Demet Ç., Beşiktaş’taki evinde arkadaşı Zilif Öztürk’ü yanında getirdiği bıçak ile öldürdüğünü ifade ederek teslim oldu. Demet Ç.’nin itirafının ardından belirtilen adrese giden polis ekipleri, Öztürk’ün cansız bedenini evde buldu.

OLAY YERİNDE YAPILAN İNCELEME BİRÇOK DARBENİN OLDUGUNU GÖSTERİYOR

Olay yeri incelemesinde, Zilif Öztürk’ün karın bölgesinden 10’dan fazla bıçak darbesi aldığı ve cinayetin 30 Mayıs’ta gerçekleştirildiği anlaşıldı. Öztürk’ün cenazesi, incelemelerin tamamlanmasının ardından Adli Tıp Kurumu’nun morguna taşındı.

Demet Ç. Gayrettepe’deki Asayiş Şube Müdürlüğü’ne getirildiğinde, verdiği ifadede olayın nasıl gerçekleştiğini hatırladığını, ancak cinayeti neden işlediğini aklında tutamadığını belirtti. Polis ekipleri, geriye dönük incelemeleri sonucunda Öztürk’ün cinayetin işlendiği eve sık sık geldiğini saptadı. Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardında adliyeye sevk edildi.