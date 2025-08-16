Kendir Üretimi Azalıyor, Ustalar Kalıyor

GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE KENDİR ÜRETİMİ

Gaziantep’te asırlık nemli mağaralarda el yapımı tahta tezgahlarda kendir üretimi yapan ustaların sayısı her geçen gün azalıyor. 72 yaşındaki Mehmet Ali Macık ve 60 yaşındaki Fatih Büker, mağarada ürettikleri kendir ipi ile geçimlerini sağlıyor. Gaziantep’in Şahinbey ilçesinde, yaşlarına rağmen kaybolmaya yüz tutmuş olan bu yüzlerce yıllık geleneği yaşatmaya çalışıyorlar. Babalarından miras kalan meslekleri olan kendir üretimini, ilk öğrendikleri mağarada sürdürmeye devam ediyorlar.

ASIRLIK GELENEKLERİ YAŞATIYORLAR

Mehmet Ali Macık ve Fatih Büker, nemli mağaralarda el yapımı tezgahlarda kendir üretimi yaparak, kaybolmaya yüz tutan asırlık geleneği yaşatmaya çaba sarf ediyor. Kendi yaptıkları “çıkrık” adı verilen ahşap tezgahlarda çalışan bu ustalar, file, hamak, balık ağı gibi çeşit malzemeleri bağlamada kullanılan iplikleri üretiyor. Mesleklerini babalarından öğrendikleri şekilde sürdürmeye devam ediyorlar.

ELEKTRİK YOK, GELENEK VAR

Kentteki eski evlerin altındaki loş ve nemli mağaralarda, elektrikli alet olmadan kendir üretimi yapan Macık ve Büker, geçimlerini sağlamanın yanı sıra asırlık kültürü de yaşatmak için büyük çaba harcıyor. Fabrikalardan temin ettikleri atık ipliklerle birlikte, teknolojinin gelişmesine rağmen hâlâ mağaralarda kendir üretimi yapıyorlar. Antep savunmasında gıda ve cephane deposu olarak kullanılan, sonradan taş ocağına dönüşen köklü mağaralarda çalışıyorlar. Yaklaşık bir asırdır kendir üretimi yapılan bu mekânda, severek sürdürdükleri mesleklere bağlı kalıyorlar.

KALİTELİ KENDİR İÇİN DEVAM EDİYORLAR

Kendire dönüşecek ipleri büyük bir titizlikle gererken, ince ipleri tezgahlar arasında ileri geri hareket ederek sarıp kaliteli bir hale getiriyorlar. Mağaradaki nem sayesinde kendirlerin daha iyi işlendiğini ve daha sağlam olduğunu ifade eden Macık ve Büker, gelişen teknoloji nedeniyle fabrikasyon üretiminin mesleklerini tehlikeye attığını vurguluyor. 6 yaşından beri dedesi ve babasından öğrendiği mesleğini yaşatmaya çalışan Mehmet Ali Macık, bu alanda yalnızca iki usta kaldığını belirterek, “Kendircilik mesleği baba mesleğidir. Bu mağarada daha önce 27 tezgah vardı, şu an 2-3 tezgah kaldı. Meslek her geçen gün yok olmaya yüz tutuyor” diye ifade ediyor.

GEÇMİŞTEKİ YAYGINLIĞI ARTIK YOK

Kendirlik mesleğinin baba mesleği olduğunu vurgulayan Fatih Büker ise, “Fabrikalardan aldığımız atık iplikleri kendir yaparak değerlendiriyoruz. Mağarada çalışmak, dışarıda güneş altında olandan daha kaliteli sonuç veriyor. Önceleri bu meslek oldukça yaygındı; Gaziantep’te birçok mağara vardı ve iplik bükülüyordu. Şu anda sadece 2 ustayız” diye konuşuyor. Önceki yıllarda bu mağarada 45-50 kişinin çalıştığını da hatırlatan Büker, şimdi sadece kendilerinin kaldığını ve mesleğin tarihinin 150-200 yıl öncesine kadar gittiğini belirtiyor.