Kendisi İçin Zehir Olan Bal

Miktat Kulaksız, Karsu köyünde arıcılık yaparken yaşadığı bir olay sonucunda sağlık ekiplerinin müdahalesiyle hayata döndü. 4 Haziran’da sağımını yaptıktan sonra tükettiği 1,5 çorba kaşığı bal nedeniyle aniden tansiyonu düşüp, nabzı zayıflamaya başladı. Yanındaki kişiler hemen yardım ederek, sağlık ekiplerine haber verdi.

SAĞLIK EKİPLERİ MÜDAHALE ETTİ

Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, Kulaksız’a hızlı bir şekilde müdahale etti. İlk müdahaleden sonra nabzı ve tansiyonu normale dönen Miktat Kulaksız, daha sonra en yakın hastaneye sevk edildi. Hastanede tedavi altında kaldıktan sonra durumu düzelen Kulaksız, taburcu oldu ve kendisine hayatını kurtaran sağlık çalışanlarını ziyaret ederek teşekkür etti. Sağlık personeli, Arıcı’ya çay ikram etti.

OLAYIN DETAYLARI VE KULAKSIZ’IN YAŞADIKLARI

Yaşadığı olayı anlatan Miktat Kulaksız, “Arıcılık yapıyorum. Komar balı olarak bilinen ‘deli bal’ı sağımına geçtikten sonra, tadına baktım. 1,5 yemek kaşığı balı tükettikten sonra vücudumda bir ateş hissettim. Gözlerim karardı, midem bulandı ve başım döndü. Ambulansa binerken şuurum yerinde değildi. Sağlık ekipleri hemen müdahale etti ve serum taktılar; bu sayede bilincim yerine geldi. Oğuzhan bey anında bana bilinçli bir şekilde müdahale etti. O an sağlık çalışanları büyük mücadele verdiler. Zamanla yarıştılar” şeklinde konuştu.

HEKİMİN AÇIKLAMALARI

Sağlık çalışanlarından Oğuzhan Toprak, “Nöbetimizde ‘deli bal’ yediği için Miktat bey ile ilgili bir çağrı aldık. Nabzı o sırada 30’lu seviyelere düşmüştü ve tansiyonu da kötüydü. Müdahalemizi hemen gerçekleştirdik ve doğru hastaneye naklettik. Hastamızın sağlık durumunu takip ettik. Şu an kendisi çok iyi durumda. Doğru tanı ile hasta iyileşince biz de mutlu oluyoruz” diye belirtti.