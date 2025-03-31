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Kendrick Nunn Tarihi Sözleşmeye İmza Attı

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PANATHINAIKOS’TA TARİHİ SÖZLEŞME

Panathinaikos’un yıldızı Kendrick Nunn, tarihi bir sözleşmeye imza attı. Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Nunn, 3 yıllık yeni anlaşmayı kabul ederek kulübüyle bağlarını güçlendirdi. Bu yeni sözleşme ile sezonluk 4,5 milyon euro kazanacak Nunn, Euroleague tarihinin en yüksek ücretli sözleşmesine imza atarak toplamda 13,5 milyon euro elde edecek.

Bu yeni imzayla birlikte 29 yaşındaki basketbolcu, Sasha Vezenkov ve Shane Larkin gibi önemli isimleri geride bırakacak. Bu sezon gösterdiği performanslarla dikkat çeken Nunn, maç başına 20 sayı, 4 asist ve 4 ribaund ortalaması ile oynuyor. Birleşik Amerikalı oyuncu, önceki sezon Ergin Ataman yönetimindeki Panathinaikos’un Euroleague zaferinde önemli bir rol oynayarak parlamayı başarmıştı.

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