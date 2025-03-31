Spor

Kendrick Nunn Tarihi Sözleşmeye İmza Attı

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PANATHINAIKOS’UN YILDIZI KENDRICK NUNN TARİHİ SÖZLEŞMEYE İMZA ATTI

Panathinaikos’un önemli oyuncusu Kendrick Nunn, tarihi bir anlaşmaya imza attı. Sezon sonunda mevcut sözleşmesi sona erecek olan Nunn, 3 yıllık yeni bir sözleşmeyi kabul ediyor. Nunn, sezon başına 4,5 milyon euro alacak ve Euroleague tarihinin en yüksek değerli sözleşmelerinden birine imza atarak toplamda 13,5 milyon euro kazanacak.

NUNN YENİ ANLAŞMAYLA ÖNE ÇIKIYOR

29 yaşındaki basketbolcu, yeni imzasıyla Sasha Vezenkov ve Shane Larkin’i geride bırakacak. Bu sezon Nunn, 20 sayı, 4 asist ve 4 ribaund ortalamalarıyla dikkat çekiyor. Amerikalı oyuncu, geçen sezon Ergin Ataman önderliğindeki Panathinaikos’un Euroleague şampiyonluğu sürecinde önemli bir performans sergilemişti.

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