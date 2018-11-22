Kene ilaçlama İstanbul ve çevresinde çok yaygın

Tıbbın gelişmesi ile birlikte birçok haşerenin bulaştırdığı hastalığa çare bulunsa bile, kenelerin vücuda yapışmasından kaynaklanan Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığı hala çok sayıda insanın ölümüne neden olmaktadır. Bu haşerelerden kurtulmak için Batı Böcek İlaçlama Şirketinden yardım alabilirsiniz. Ülkemizde son on on beş yıldır çok sık rastlanan kene ısırığı vakaları nedeniyle, özellikle çocuklar hayatını kaybetmektedir.

Keneler asalak canlılardır ve konak olarak kullandıkları canlıların kanlarını emerek hayatlarını devam ettirirler. Bu gibi durumlarla karşılaşmamak için, evinizde kene görürseniz yumurtlamış olma ihtimaline karşı mutlaka profesyonel bir haşere kontrol firmasından destek alarak sorunu çözmeye çalışmalısınız. Keneler, birçok haşere türünün aksine, kendi imkânlarınızla mücadele etmesi çok zor olan bir haşere türüdür. Sağlığınızdan olmak istemezseniz, mutlaka bir haşere kontrol firmasına başvurun.

Güvenilir Hizmet

Kene ilaçlama son derece ciddi bir iş olduğundan, bu işlemi yaptıracağınız firmanın mutlaka güvenilir ve profesyonel çalışan bir firma olması gerekmektedir. Eğer daha ucuza geleceğini düşünerek, gerekli belgelere ve tecrübeye sahip olmayan firmalara kene ilaçlama için başvurursanız, kenelerden kurtulduğunuzu zannederken daha büyük sorunlarla karşılaşabilirsiniz. Böylece, verdiğiniz paranın boşa gitmesine sebep olursunuz. Ayrıca, merdiven altı diye tabir edilen firmalarca kullanılan ilaçların insan sağlığına zararlı olduğu da bilinen bir gerçektir. Haşere ilaçlama yapan bir firmanın kullanacağı ilaçlar, mutlaka Sağlık Bakanlığı onayı almış olmalıdır ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından insan sağlığına zararsız olduğu belirtilmelidir. Sektör liderleri arasında bulunan İstanbul Haşere İlaçlama firmasının kullandığı ilaçlar, Sağlık Bakanlığı onayına sahiptir ve insan sağlığına hiçbir şekilde zarar vermez. Ayrıca, kene sorununun kısa sürede çözülmesini sağlar. Sağlığınızı düşünüyorsanız, merdivenaltı firmalar yerine, güvenli ve profesyonel şekilde hizmet veren firmaları seçmenizde sizin adınıza yarar vardır.

Şehrin Her Bölgesine Hizmet

Keneler, İstanbul’un her bölgesinde rastlanabilen asalaklardır. Hem Anadolu Yakası hem de Avrupa Yakası’nda bulunan ilçelerden, sık sık kene ilaçlama talebi gelmektedir. İstanbul Böcek İlaçlama firması, İstanbul’un her tarafına hizmet götürmeyi hedef haline getirdiği için, her iki yakaya da hizmet vermektedir. Tek yapmanız gereken şey, telefon aracılığı ile firmaya ulaşmak ve adresinizi vermektir.

Kısa süre içinde adrese gelecek olan ekip, ilk olarak alanı inceleyecek ve kenelerin ne kadarlık bir alanı istila ettiklerini, özelliklerini belirleyecek ve ilaçlama yöntemine karar verecektir. Kene ilaçlama işlemi için temel olarak iki yöntem kullanılmaktadır. Bunlar, sıvı ve kokulu ilaçlama yöntemleri ile sıvı ve kokusuz ilaçlama yöntemleri olarak ikiye ayrılmaktadır. Her iki yöntemde de, kenelerin tamamen ortadan kaldırılması garanti edilmektedir. Ayrıca, güvenli biyosidal ilaçlar kullanıldığından; sağlığınıza bir zarar gelmemesi garantisi de verilmektedir.

Kene ilaçlama işi profesyonellere bırakılması gereken bir iş olduğundan, bu iş için adresinize yollanacak personel, kenelerle mücadele konusunda mutlaka bilgi sahibidir ve ne yaptığını bilerek hareket eder. Merdiven altı firmalara kene ilaçlama talebi ile başvurulduğunda ise, sıradan bir haşere ilaçlama işlemiymiş gibi hareket edilir ve gereken özen gösterilmez. Bu da hem kenelerin yok olmamasına hem de sağlığınıza zarar gelmesine neden olur. Bu yüzden, biraz daha az para vermek için sağlığınızdan olmayın.

Ücret Farkları ve Sebepleri

Kaliteli hizmet veren böcek ilaçlama firmalarının talep ettikleri ücretlerle uygun olmayan koşullarda ilaçlama uygulamaları yapan firmaların verdikleri hizmet karşılığında istedikleri ücret arasında önemli bir fark bulunmamaktadır. Maksimum 20-30 TL olan ücret farkının kaynağı ise, haşere sorunlarından kurtulmanızı sağlayan ithal biyosidal ilaçların kullanılması gibi nedenlerden kaynaklanmaktadır.

Biyosidal ürünler ile yapılan uygulamalar, sorunlarınızı tek böcek ilaçlama işlemi sonunda çözme garantisi veren uygulamalardır. Diğer firmaların sundukları ve başlangıçta daha hesaplı gibi görünen böcek ilaçlama uygulamaları ise haşere sorununu çözmekte zorlanabilen ve ikinci, üçüncü ilaçlamaların yapılmasını gerektirebilen uygulamalardır. Yani görevi tamamlamayı başarsalar bile hem sorunla daha uzun süre yaşamanıza neden olabilirler hem de diğer alternatife kıyasla çok daha pahalıya mal olan bir hizmet olabilirler.