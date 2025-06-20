Kene Isırıkları Hakkında Bilinçlenmek Önemli

Kırım-Kongo Kanamalı Ateşi Hakkında Bilinmesi Gerekenler

Adana Veteriner Hekimler Odası Başkanı Nihat Köse, kene ısırığıyla ortaya çıkan Kırım-Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) vakalarına dair önemli bilgiler paylaştı. Köse, “Dünyada KKKA’ya yakalanan kişilerde ölüm oranı yüzde 40’lara kadar çıkarken, ülkemizde bu oran yaklaşık yüzde 5 civarındadır. Ancak söz konusu insan hayatı olunca, bu oran da oldukça ciddi ve dikkate değerdir” dedi. Yaz aylarının gelmesiyle birlikte kenelerin görünürlüğü arttı. Uzmanlar, özellikle kırsal bölgelerde yaşayan vatandaşları KKKA vakalarına karşı uyarıyor.

Vakaların Artışı ve Korunma Yöntemleri

Nihat Köse, “Keneler genellikle yaz aylarında görülse de, ilkbahar sonrası vakalarda ciddi bir artış yaşandı. Son dönemde Türkiye’de Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) sıkça gündeme geldi. KKKA, viral bir enfeksiyondur ve genellikle keneler aracılığıyla insanlara bulaştırılır. Keneler, virüsü taşıyan hayvanlardan aldıkları kan yoluyla bu hastalığı insanlara doğrudan aktarabilir.” dedi. Köse, vatandaşların pikniğe ya da doğaya çıktıklarında dikkatli olmaları gerektiğinin altını çizdi. “Paçalarını çoraplarının içine sokmaları, dönüşte vücutlarını mutlaka kontrol etmeleri gerekir.” ifadelerini kullandı.

Kene Çıkarma Yöntemleri ve Önlemler

Köse, ” Eğer vücutta bir kene tespit edilirse, keneyi çıplak elle değil, mutlaka eldiven kullanarak çıkarmak gerekir. Kene ezilmeden, dikkatli bir şekilde çıkarılmalıdır. Ancak en doğru yöntem, kişinin en yakın sağlık kuruluşuna başvurmasıdır. Orada profesyonel bir şekilde çıkarılan kene, bir Veteriner Araştırma Enstitüsü’ne gönderilip türü belirlenebilir. Çünkü her kene bu virüsü taşımaz.” şeklinde konuştu. Piknik ve doğa yürüyüşlerinin yaygın olduğu bölgelerde bu kontrollerin hayati önem taşıdığına dikkat çekti.

Kenelere Yaklaşım ve Bilinçli Davranış

Nihat Köse, “Önemli bir konu, keneyi ezmemektir. Çünkü keneyle bilinçsizce uğraşılırsa ezilebilir ve bu durumda kene, emdiği kanı geri vererek virüsü vücuda daha kolay yayabilir. Bu nedenle vatandaşlarımızın, keneyle karşılaştıklarında en yakın sağlık kuruluşuna giderek profesyonel destek alması en doğru yaklaşım olacaktır.” dedi. Ayrıca, “Keneler uçan parazitler değildir; size ancak arazide, doğrudan temasla ulaşabilirler. Açık renkli giysiler giyerek üzerindeki keneleri daha kolay fark edebilirsiniz.” şeklinde uyarıda bulundu.

Bulaşma Riski ve Dikkat Edilmesi Gerekenler

Köse, “Ayrıca KKKA hastalığı geçirmiş bir insanın kanıyla ya da virüs taşıyan bir hayvanın kanıyla temas edilmesi durumunda da bulaş riski vardır. Evcil hayvan sahipleri, hayvanlarına düzenli olarak kene ilaçları ve parazit aşıları yaptırmalıdır.” ifadelerini kullandı. “Vücudunuzda bir kene ısırığı varsa, ‘bize bir şey olmaz, ezip geçelim’ yaklaşımı kesinlikle doğru değildir.” diyen Köse, virüs taşıyan kenelerin dış görünüşlerinden ayırt edilemeyeceğini ve mutlaka laboratuvar ortamında incelenmeleri gerektiğini belirtti. Ayrıca, “KKKA gibi ciddi hastalıklar, bağışıklık ayırt etmeksizin herkese bulaşabilir.” vurgusunda bulundu. Kene ısırığını fark eden kişilerin, belirtilerin başlamasını beklemeden en kısa sürede sağlık kuruluşlarına başvurmaları gerektiği önemle ifade edildi.